Varano Borghi
Varano Borghi si accende per Natale con la “Notte di Luce”
Un appuntamento per respirare la vera atmosfera natalizia e trascorrere una serata di festa immersi tra musica e luci
06 Dicembre 2025
Sabato 6 dicembre Varano Borghi indossa il suo abito migliore per celebrare l’arrivo del Natale. Notte di Luce, l’iniziativa organizzata dalla Commissione Cultura del Comune di Varano Borghi trasforma la piazza del paese in un villaggio natalizio per vivere insieme l’atmosfera delle feste con l’accensione delle luminarie e il concerto nella chiesa parrocchiale.
Una vera festa di Natale
La serata inizia alle 18:00 in Piazza Matteotti con la cerimonia di accensione delle luminarie natalizie. Alle 18:30 la chiesa parrocchiale accoglie il pubblico per il concerto a cura del Coro Piambello di Brusimpiano, diretto dal maestro Renato Orsenigo.
Sulle note dei coristi e avvolti dalle luci, i cittadini di Varano Borghi inaugurano così il periodo delle feste e l’attesa per il Natale.
