Via Manzoni e corso Italia diventano il cuore del Natale gallaratese

Domenica 21 dicembre, il NAGA in collaborazione con Ascom Gallarate, Distretto Urbano del Commercio, Fiera Artigiani di Malpensa Meetings e con il patrocinio del Comune di Gallarate propone la seconda edizione de

I Mercatini di Natale di Via Manzoni e Corso Italia

Per un’intera giornata, dalle 10.30 alle 18.30, via Manzoni e corso Italia – due delle vie più storiche e suggestive della città – si trasformeranno in un borgo natalizio a cielo aperto, regalando a cittadini e visitatori un’occasione speciale per immergersi nella magia delle feste, a pochi giorni dal Natale.

Protagonisti dell’evento saranno circa 40 espositori, tutti hobbisti e artigiani locali, che porteranno in mostra creazioni realizzate a mano e ispirate al Natale: presepi, candele, gioielli personalizzati, oggetti decorativi, capi d’abbigliamento unici, piccole opere d’arte. Ogni bancarella racconterà una storia fatta di passione, creatività e dedizione.

I mercatini rappresentano anche un’opportunità per scoprire e valorizzare le attività commerciali del centro storico gallaratese, invitando il pubblico a vivere le vie cittadine con una passeggiata domenicale tra luci, colori e voci.

Un appuntamento pensato per tutta la comunità, capace di unire tradizione, artigianato e socialità, e di rendere il centro di Gallarate ancora più vivo e accogliente nel periodo più atteso dell’anno.

