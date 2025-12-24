Varese News

Vigilia di Natale a Mercallo: il programma del 24 dicembre

Alla sera santa messa e scambio di auguri in piazza con panettone e vin brulé offerti da Comune e Pro Loco

Mercallo tour 2022 luoghi

24 Dicembre 2025

Il Comune di Mercallo, in collaborazione con la Pro Loco, organizza per mercoledì 24 dicembre un evento speciale in vista dell’arrivo del Natale. Un brindisi in piazza per vivere insieme la serata della Vigilia di Natale.

Si comincia alle 17:30 con la celebrazione della santa messa alla Chiesa di San Giovanni Evangelista. Alle 18:15 inizia la festa in piazza. Ad accompagnare lo scambio di auguri ci saranno le canzoni della tradizione natalizia sulle note della piva, con l’esibizione del Corpo musicale “Angelo Broggio” di Castelletto Ticino.

Durante la serata, l’amministrazione comunale e la Pro Loco distribuiranno gratuitamente ai partecipanti panettone, vin brulé e cioccolata calda. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.

