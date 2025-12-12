Villa Molino diventa Il Villaggio di Natale e incanta Sumirago tra giochi e magia

Una giornata di festa e convivalità natalizia per tutta la famiglia domenica 14 dicembre dalle ore 10. Alle 16.30 sarà inaugurato il nuovo Parco giochi comunale

Domenica 14 dicembre Villa Molino si trasforma in un luogo incantato: il tanto atteso Villaggio di Natale di Sumirago.

Un evento pensato per grandi e piccini, dove la magia delle feste prende vita tra luci, sapori e sorrisi.

Sarà una giornata ricca di magia, tradizione e giochi per tutta la famiglia. A partire dalle ore 10, con l’apertura del cuore del villaggio, il Mercatino di hobbisti, creativi e alimentari: un’occasione perfetta per scoprire creazioni artigianali, idee regalo originali e delizie locali.

Percorso Elfico

I bambini potranno vivere un’esperienza indimenticabile grazie al Percorso Elfico, che attraverso prove, laboratori e storielle verranno condotti all’incontro con Babbo Natale, pronto ad ascoltare desideri e distribuire sorrisi.

Percorso accessibile solo su prenotazione tramite il link in locandina (al termine dell’articolo)

L’albero Magico

Anche quest’anno ci sarà L’Albero Magico, un albero solidale dove ogni bambino (o adulto!) può:

– Lasciare un proprio gioco

– Prenderne uno in cambio

– Acquistarne uno a offerta

Il ricavato dell’Albero Magico, insieme a quello della zona ristoro gestita da Proloco e Alpini, sarà devoluto a sostegno di progetti scolastici nelle scuole sumiraghesi, mentre i giochi verranno poi consegnati da Babbo Natale a chi è meno fortunato.

Un piccolo gesto che può fare una grande differenza.

Stand gastronomico

Per il pranzo, sarà disponibile una zona ristoro al chiuso con piatti della tradizione: polenta fumante, bruscitt, trippa, pasta e fagioli e tanto altro con vin brulè, dolci tipici e castagne per riscaldare il cuore e il palato.

Foto Buffa con il Grinch

Durante tutta la giornata, occhi aperti: il Grinch, il celebre mostriciattolo verde che odia il Natale, si aggirerà tra gli stand. Chi riuscirà a scattargli la foto più divertente, buffa o sorprendente parteciperà al concorso “Foto Buffa con il Grinch”.

La foto vincitrice sarà premiata il 6 gennaio, durante l’ormai tradizionale festa della Befana.

Inaugurazione del nuovo Parco Giochi

Alle ore 16.30, il Villaggio si arricchirà di un momento speciale: l’inaugurazione del nuovo Parco Giochi Comunale, accompagnata dall’arrivo del simpatico amico Sumy, la mascotte amata dai bambini, pronta a portare allegria e festeggiare insieme questo nuovo spazio dedicato al gioco e alla comunità.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Sumirago, con il patrocinio del Comune di Sumirago, la collaborazione del Gruppo Alpini di Quinzano-Sumirago e la partecipazione di altre associazioni del territorio.

Una giornata di festa, emozione e spirito natalizio da vivere insieme.

«Il Villaggio di Natale di Sumirago non è solo un evento: è un abbraccio collettivo, un invito a riscoprire la bellezza dello stare insieme, tra tradizione, fantasia e gioia condivisa», scrivono i promotori dell’Amministrazione comunale nell’invito rivolto a tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa.

Villa Molino è in via San Lorenzo a Sumirago.