A Cazzago Brabbia la Giöbia profuma di biscotti e racconti della tradizione

Giovedì 22 gennaio l’oratorio Cardinal Schuster ospita un pomeriggio dedicato alla memoria e alla cucina, tra le curiosità storiche di Rosella Orsenigo e le frolle a forma di cuore preparate seguendo la ricetta di Amalia

22 Gennaio 2026

Ci sono tradizioni che passano attraverso il calore del racconto e altre che si tramandano grazie al profumo dei dolci appena sfornati. A Cazzago Brabbia la celebrazione della Giöbia sceglie di unire questi due mondi, invitando tutti a un momento di condivisione che sa di casa e di radici lontane. L’appuntamento,  “La Giöbia Insieme – Le nostre tradizioni”, è fissato per giovedì 22 gennaio 2026, dalle ore 15:00 alle 18:00, all’oratorio Cardinal Schuster.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Parrocchia San Carlo e il Comune di Cazzago Brabbia. Al centro dell’evento ci sarà la voce di Rosella Orsenigo, che guiderà i presenti alla scoperta di curiosità e aneddoti legati a questa festività così sentita nel territorio varesino.

Oltre all’aspetto narrativo, il pomeriggio offrirà un’esperienza golosa legata alla cucina di una volta. Seguendo la ricetta di Amalia, chi interverrà si metterà all’opera per preparare delle frolle a forma di cuore.

Per permettere una gestione ottimale dei materiali e della festa, gli organizzatori invitano chiunque desideri partecipare a segnalare la propria presenza contattando il numero 347/8910579.

19 Gennaio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

