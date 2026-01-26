A Tradate apre Birra&Brace: il nuovo ristorante inaugura mercoledì 28 gennaio

Birra&Brace apre il 28 gennaio 2026 a Tradate, al Centradate, con una serata inaugurale aperta al pubblico e selezioni in corso per il personale di sala

Birra&Brace apre un nuovo locale a Tradate. L’inaugurazione è in programma mercoledì 28 gennaio negli spazi del Centradate, in via della Fornace Cortellezzi 6. Si tratta dell’ottavo ristorante della catena lombarda di casual dining family, nata nel 2015 a Garbagnate Monastero.

Il format Birra&Brace unisce ristorazione e intrattenimento, con un’attenzione particolare alle famiglie e ai giovani. Alla base del progetto c’è un processo produttivo centralizzato che consente di proporre prodotti artigianali di alta qualità, coltivati e allevati nel territorio d’origine, mantenendo un buon rapporto qualità-prezzo.

Il nuovo locale di Tradate si sviluppa in un grande open space di 890 metri quadrati, suddiviso in diverse aree pensate per accogliere pubblici differenti. I posti a sedere al coperto sono 250, affiancati da una veranda utilizzabile tutto l’anno. Per i bambini è stata realizzata un’area giochi di 190 metri quadrati, con strutture dedicate e uno spazio riservato ai più piccoli.

Il menù propone alcune delle specialità più rappresentative del marchio: dalle American Smashed alle pinse, rivisitazione di un’antica ricetta di epoca romana, fino alle carni cotte alla brace con forno Josper, alla picanha, alle tagliate di pollo e agli antipasti da condividere. Completano l’offerta le birre artigianali e un menù dedicato ai bambini. I prodotti arrivano quotidianamente dal laboratorio centrale: dalle pinse alle carni lavorate in atmosfera controllata, fino ai dolci preparati al momento con ingredienti freschi e di stagione.

Il programma dell’inaugurazione prevede, dalle 18 alle 20, un momento di free entry con pinsa e birra, accompagnato da musica, DJ set e mascotte per i più piccoli. Dalle 20 il ristorante aprirà regolarmente al pubblico.

Contatti

Birra&Brace Tradate

Via della Fornace Cortellezzi, 6, Tradate

T: 378 309 6745

@: tradate@birraebrace.it

Sito | Facebook | Instagram