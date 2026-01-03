Arte e tradizione a Castronno con la Mostra dei Presepi

Sarà possibile visitare le opere esposte fino al prossimo 18 gennaio con aperture speciali durante le festività e ingresso libero per tutti i cittadini e i turisti curiosi

A Castronno la tradizione del Natale rivive attraverso l’arte del presepe. L’associazione «Gli Amici del presepio di Castronno» ha inaugurato l’edizione 2025/2026 della Mostra dei Presepi, un appuntamento ormai classico per la comunità locale e per i visitatori della provincia, ospitato presso la sala esposizioni della Casa parrocchiale in via Matteotti 20.

Un percorso tra arte e spiritualità

L’esposizione, che ha aperto i battenti lo scorso 7 dicembre, resterà visitabile per tutto il periodo delle festività e oltre, chiudendo ufficialmente domenica 18 gennaio 2026. I volontari dell’associazione hanno lavorato per mesi alla preparazione di allestimenti che spaziano dalle rappresentazioni più classiche a interpretazioni più originali, tutte accomunate dalla cura per i dettagli e dalla passione per la cultura presepistica.

Gli orari di apertura e i giorni speciali

Per permettere a tutti di ammirare le opere esposte, l’organizzazione ha previsto un calendario di aperture molto articolato. Di norma, la mostra è accessibile ogni sabato dalle 15:00 alle 18:30, mentre nei giorni festivi l’orario raddoppia con l’apertura mattutina dalle 9:30 alle 12:00 e quella pomeridiana dalle 15:00 alle 18:30.

Un’attenzione particolare è rivolta al cuore del periodo natalizio: dal 24 dicembre fino al giorno dell’Epifania (6 gennaio), i presepi saranno visitabili anche nei giorni feriali, sempre nella fascia oraria pomeridiana tra le 15:00 e le 18:30. Per chi volesse fare una visita proprio il 25 dicembre, il giorno di Natale la sala sarà aperta esclusivamente al mattino, dalle 9:00 alle 12:00.

Un evento accessibile a tutti

La mostra si conferma un evento inclusivo e pensato per le famiglie: l’ingresso è infatti gratuito. La posizione centrale della Casa parrocchiale, situata a pochi passi dai principali servizi del paese, rende l’esposizione una meta ideale per una passeggiata pomeridiana alla scoperta di uno dei simboli più amati della cristianità e della tradizione popolare italiana.