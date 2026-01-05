Befana sui pattini a Oggiona con Santo Stefano

L’evento è pensato per accompagnare i più piccoli in un’esperienza sul ghiaccio all’insegna del gioco e della scoperta

Un pomeriggio speciale dedicato ai bambini è in programma martedì 6 gennaio 2026 a Oggiona con Santo Stefano, dove la Befana farà il suo arrivo in una veste originale: sui pattini.

L’iniziativa, intitolata “La Befana sui pattini”, si terrà alle 15.00 al Palaghiaccio Ice Emotion, in via Bonacalza 158. L’evento è pensato per accompagnare i più piccoli in un’esperienza sul ghiaccio all’insegna del gioco e della scoperta, trasformando i primi passi sui pattini in un momento di festa.

La proposta vuole unire l’atmosfera dell’Epifania con l’attività sportiva, offrendo ai bambini un pomeriggio di magia e divertimento, guidati dalla figura simbolica della Befana, che per l’occasione non porterà solo dolci ma anche l’incoraggiamento a mettersi in gioco.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 329 8338816. L’evento si svolge presso la struttura Ice Emotion, palaghiaccio e scuola di pattinaggio.