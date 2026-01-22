Varese News

E se a teatro non arrivano Biancaneve e i sette nani?

Alle Arti di Gallarate in scena lo spettacolo “Biancaneve” della compagnia La Baracca – Testoni di Bologna. Credete di conoscere la storia? Non è proprio così semplice

24 Gennaio 2026

Sabato 24 gennaio un gran bell’appuntamento con il teatro per bambini e famiglie alle Arti di Gallarate: in scena lo spettacolo Biancaneve, della compagnia La Baracca – Testoni di Bologna, grandi professionisti del teatro bambini e ragazzi.

Credete di conoscere la storia di Biancaneve?
Non è proprio così semplice.
“Due tecnici teatrali stanno montando le luci e le scene di Biancaneve quando giunge la notizia che gli attori della compagnia non riusciranno ad arrivare in tempo per l’inizio dello spettacolo a causa del traffico intenso. Il pubblico è già seduto in sala e non può certo essere deluso. Il direttore del teatro dice allora ai tecnici di iniziare loro a raccontare la storia…”

Lo spettacolo è particolarmente adatto a bambini tra 6 e 10 anni. Ma come sempre il teatro sa emozionare anche gli adulti.

L’appuntamento con lo spettacolo è alle 15:30.
I biglietti a 5/10€ sono disponibili sul sito www.teatrodellearti.it o al botteghino, in orario apertura cinema, e a partire dalle 14:30 il giorno stesso.

22 Gennaio 2026
Redazione VareseNews
