Gorla Maggiore piange Giovanni “Fausto” Zappamiglio, padre del sindaco

Gorla Maggiore è in lutto per la scomparsa di Giovanni Zappamiglio, conosciuto da tutti come Fausto, scomparso all’età di 76 anni. A darne l’annuncio è stato il figlio Pietro Zappamiglio, sindaco del paese, con un messaggio condiviso nella mattinata di oggi.

«Care amiche e amici, con profonda tristezza ma anche con la gioia per la vita passata insieme, vi do l’annuncio che questa mattina all’alba è venuto a mancare mio papà Fausto», ha scritto il primo cittadino, affidando ai social un pensiero personale e sentito, accompagnato dal ringraziamento per la vicinanza ricevuta in queste ore.

Nel messaggio, Pietro Zappamiglio ha inoltre comunicato i momenti di preghiera e commiato. Questa sera, alle 20.30, sarà recitato il rosario nella chiesa di Gorla Maggiore. Il funerale si terrà mercoledì mattina, preceduto alle 9.30 dalla recita del rosario.

Un annuncio che ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza, a testimonianza dell’affetto e della stima che circondavano Giovanni “Fausto” Zappamiglio e la sua famiglia.