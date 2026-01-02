Grazie a Good Samaritan i regali della Befana aiutano le donne dell’Uganda

La tradizione del dono che accompagna la fine delle festività natalizie si trasforma in un atto concreto di supporto per chi vive in condizioni di vulnerabilità. La Bottega Solidale di Good Samaritan, situata a Brunello, sceglie la ricorrenza dell’Epifania per accogliere nuovamente i visitatori e proporre una selezione di prodotti che uniscono il territorio varesino alle realtà sociali del nord Uganda.

L’appuntamento è fissato per domenica 4 gennaio, quando all’interno della chiesa di Santa Maria Annunciata di via Santa Maria 20, resteranno aperti dalle 14:30 alle 18:30. L’iniziativa permette di scoprire le solidali calze della Befana e i panettoni proposti con riduzioni di prezzo, una scelta mirata anche a valorizzare i prodotti con scadenza ravvicinata per contrastare lo spreco alimentare.

Il progetto sostiene direttamente Wawoto Kacel, che in lingua locale significa camminiamo insieme, un’iniziativa con sede a Gulu nata per offrire dignità e lavoro a donne vulnerabili o sieropositive. Tra gli scaffali della bottega si trovano scialli tessuti al telaio, sottopentola in foglia di banano, tessuti tinti a mano e bigiotteria di carta, oltre ad astucci, tovaglie e borse realizzate artigianalmente con materie prime locali. La proposta è arricchita dagli articoli di Equo Mercato, prodotti di cosmetica e candele.

Accanto all’artigianato africano trovano spazio a prodotti enogastronomici italiani, anche a chilometro zero. La selezione include biscotti, frollini salati, tisane, creme spalmabili e i particolari infusi al miele, oltre a composte di frutta, sughi, riso e i vini biologici della cantina La Casaccia di Cella Monte. Dopo l’apertura domenicale, la bottega riprenderà il consueto orario settimanale restando a disposizione del pubblico tutti i mercoledì dalle 9:30 alle 12:30.

«La nostra bottega – spiega propone una selezione di prodotti artigianali e alimentari che raccontano storie di riscatto, cura e cooperazione, per iniziare il nuovo anno con un piccolo gesto capace di fare una grande differenza. Festeggia ancora una volta con noi: l’Epifania, che tradizionalmente “tutte le feste porta via”, diventa l’occasione per valorizzare prodotti a km zero e sostenere realtà solidali, aiutandoci a distribuire prodotti con scadenza ravvicinata ed evitare sprechi».