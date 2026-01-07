La Cgil ha inaugurato la nuova sede di Gallarate, alla Mornera
Dopo un secolo il sindacato ha lasciato la storica palazzina che fu della Casa del Popolo. Operativi dalla mattina del 7 gennaio i nuovi uffici e il Caaf in via Pier Capponi, vicino al Cinelandia
Nuova sede per la Cgil a Gallarate, con l’addio alla storica sede di via del Popolo: nella mattina di mercoledì 7 gennaio sono stati inaugurati i nuovi spazi in via Pier Capponi 54 (la strada che viene dalla Mornera, accanto al cinema Cinelandia).
Nella nuova sede sono operativi tutti i servizi – Patronato Inca, sindacato inquilini Sunia, FederConsumatori, Ufficio Migranti, Vertenze – e ci sono gli uffici delle diverse categorie della Cgil, vale a dire i funzionari che seguono i diversi settori del lavoro, dalla metalmeccanica all’edilizia, dal pubblico impiego ai lavoratori atipici, per citare solo alcuni . La nuova sede è dotata di ampio parcheggio.
All’apertura era presente la segretaria generale della Cgil di Varese, Stefania Filetti, insieme a Pino Pizzo, Ivano Ventimiglia, Stefano Rocci.
È un passaggio in qualche modo storico, visto che il sindacato aveva sede da un secolo (pur con la parentesi del fascismo) in via del Popolo, in zona centrale della città. Se la prima sede a inizio Novecento era stata nei vicoli che oggi si chiamano Via dei Fiori, l’allora sindacato unitario si era poi trasferito nell’autunno del 1921 nel palazzo della “Casa del Popolo”, che ospitava anche i partiti della sinistra, una cooperativa di consumo e il Teatro del Popolo.
Il palazzo – pagato con donazioni degli operai e delle operaie di tutto il Gallaratese – fu devastato dagli squadristi nel 1922 e poi sottratto dal regime fascista, che lo affidò al Comune. E sempre di proprietà comunale è rimasto in seguito: nel Dopoguerra la Cgil rientrò negli spazi come “inquilina”.
La sede centrale, prestigiosa dal punto di vista storico, soffriva però anche delle difficoltà di accesso, che al giorno d’oggi vuol dire difficoltà di parcheggiare. La nuova in via Pier Capponi è invece dotata di ampio spazio di parcheggio
