La “Fattoria degli animali” sfila per il Carnevale di Golasecca

Piume, musi e travestimenti ispirati al mondo rurale prendono il posto dei vestiti quotidiani per un intero pomeriggio. A Golasecca la tradizione del travestimento in maschera e la voglia di stare insieme tornano a colorare le strade del borgo. Sabato 21 febbraio la Pro Loco, con il patrocinio del Comune, organizza il Carnevale Golasecchese, la giornata di festa che mette al centro il divertimento dei più piccoli.

Il programma prevede una sfilata che toccherà i punti nevralgici del paese, accompagnata da musica e momenti di animazione collettiva.

Il ritrovo è fissato per alle 14 al piazzale delle scuole, punto di partenza per il corteo che si muoverà verso il centro. Alle 14:30 inizierà ufficialmente la partenza sfilata per le vie del paese, che vedrà protagonista il carro a tema «Fattoria degli animali». L’arrivo in Piazza Libertà è previsto per alle 15:30, dove sarà allestito uno stand gastronomico per accogliere i partecipanti.

Il pomeriggio proseguirà alle 16 con un programma di intrattenimento pensato per grandi e piccini. Tra le attività proposte spiccano le pignatte, la corsa dei cavallucci e l’addestra pecore, oltre alla presenza di un gonfiabile. L’iniziativa punta a ricreare un’atmosfera di festa semplice e coinvolgente, puntando su giochi dinamici e sulla partecipazione attiva della comunità.