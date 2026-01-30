Non solo una cena, ma un’esperienza: il San Valentino del Gallione

Ci sono cene che riempiono lo stomaco e altre che restano nella memoria. Quelle che si ricordano non sono fatte solo di piatti ben riusciti ma di atmosfera, tempo condiviso, piccoli gesti che diventano parte di un momento speciale. È proprio su questo che punta il ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago per la sua cena di San Valentino, in programma sabato 14 febbraio.

Perché, al di là della data sul calendario, oggi più che mai è bello regalarsi esperienze. Occasioni per rallentare, sedersi davvero a tavola, guardarsi negli occhi e concedersi una parentesi diversa dal quotidiano. E San Valentino, in questo senso, è solo un pretesto ben riuscito.

La proposta dello chef è costruita come un percorso, pensato per accompagnare la serata senza forzature. Si parte con capesante scottate su crema di cavolfiore arrosto e nocciole tostate, un antipasto che gioca su equilibrio e delicatezza. Il primo parla di tradizione e comfort: tagliolini fatti a mano con ragù di brasato, un piatto che scalda e rassicura. Per chi desiderasse anche il secondo, si vira sul mare con un branzino accompagnato da bouillabaisse di ortaggi di stagione, mentre il finale è affidato a un grande classico: bonet al cioccolato, intenso e avvolgente, come una serata che si rispetti.

Per chi lo desidera, c’è anche un piatto extra fuori menu: culatello di Zibello con focaccia calda, una coccola in più da condividere. Acqua, caffè e coperto sono inclusi, con due formule: 50 euro a persona per il menu (antipasto, primo e dessert) oppure 60 euro per la versione più ampia (antipasto, primo, secondo e dessert).

Ma il senso della serata va oltre il menu. Al Gallione l’idea è chiara: non serve San Valentino per concedersi una coccola. L’amore – quello di coppia, per il buon cibo, per il tempo di qualità – va celebrato tutto l’anno. E questo ristorante, con la sua cucina curata e un’atmosfera che invita a fermarsi, è un posto in cui tornare spesso, non solo il 14 febbraio.

Detto questo, visto che la tavola è apparecchiata così bene, perché non cogliere l’occasione? Stupire la propria dolce metà con una serata diversa dal solito può essere il regalo più semplice e riuscito. A volte basta solo scegliere il posto giusto.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 0332948196, scrivere un messaggio WhatsApp al 3517991687, scrivere una mail contatti@ristorantealgallione.it oppure riservare un tavolo direttamente dal sito.

Contatti

Al Gallione Via Scerèe, 13

21020 Bodio Lomnago

T: 0332 948196

Sito | Facebook | Instagram