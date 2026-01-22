Solbiate Olona non dimentica: il 27 gennaio tra raccoglimento e cinema civile

Una giornata per fermarsi, riflettere e tramandare la storia alle nuove generazioni. Il Comune di Solbiate Olona, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” e la sezione locale dell’ANPI, ha definito il programma per il Giorno della Memoria, previsto per martedì 27 gennaio.

Le iniziative seguono idealmente la visita al Memoriale della Shoah già effettuata dagli studenti delle classi prime della scuola secondaria, portando il tema della testimonianza direttamente nel cuore del paese.

Il programma della mattinata

Le celebrazioni ufficiali si apriranno alle ore 9.30 presso il Parco della Memoria. Qui è previsto un momento di raccoglimento aperto a tutta la popolazione, per onorare le vittime dell’Olocausto e ribadire l’impegno della comunità contro ogni forma di discriminazione.

Successivamente, l’attenzione si sposterà sul mondo della scuola. Alle 10.15, presso il Centro Socio Culturale, si terrà una proiezione riservata agli alunni dei plessi “A. Moro” e “G. Pascoli”.

“La cartolina di Elena”: una storia torinese

Il cuore dell’evento educativo sarà la visione del film “La cartolina di Elena”, un’opera che racconta la Shoah italiana attraverso una vicenda poco nota ma emblematica. Protagonista è Elena Colombo, una bambina torinese che nel 1943, a soli dieci anni, fu separata dai genitori e deportata da sola ad Auschwitz: si tratta dell’unico caso documentato in tutta la Shoah italiana.

Il film segue il percorso di due giovani dei giorni nostri, Cecilia e Fabrizio, che partendo da una vecchia fotografia ricostruiscono la vita di Elena. Al termine della proiezione, verranno mostrati i disegni realizzati dagli studenti solbiatesi per il progetto “Ora come allora”.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale come parte del percorso di educazione alla cittadinanza attiva che coinvolge ogni anno gli istituti scolastici del territorio.