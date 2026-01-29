Sos Valceresio, da 29 anni al servizio della comunità: “Un traguardo di tutti”

Un traguardo che profuma di storia e di dedizione al territorio: la SOS Valceresio festeggia oggi il suo 29° anniversario di fondazione. Era il 1997 quando l’associazione muoveva i primi passi e, quasi tre decenni dopo, la realtà di Besano è diventata un pilastro insostituibile per il soccorso e l’assistenza in tutta la valle. Un compleanno che non è solo una ricorrenza formale, ma l’occasione per celebrare una crescita costante, passata attraverso sfide quotidiane e un impegno instancabile verso la comunità.

I numeri di una storia collettiva

In quasi trent’anni di attività, la SOS Valceresio ha saputo trasformarsi radicalmente, ampliando i propri servizi e dotazioni, senza però mai smarrire lo spirito originario. Il segreto di questa longevità risiede nella struttura corale dell’associazione, dove il lavoro dei dipendenti si intreccia con la passione dei volontari. Ogni intervento, ogni trasporto sanitario e ogni ora passata in sede rappresenta un tassello di un mosaico che garantisce sicurezza e presenza costante tra i comuni della Valceresio.

Il ringraziamento ai volontari e ai cittadini

Il cuore pulsante dell’associazione resta il capitale umano. Il Coordinatore ha voluto rivolgere un pensiero speciale a tutti coloro che, con ruoli differenti, rendono operativa la macchina del soccorso 24 ore su 24. Un ringraziamento esteso anche ai cittadini e alle istituzioni locali che, attraverso donazioni e supporto logistico, hanno permesso all’Organizzazione di Volontariato (OdV) di investire in nuove ambulanze e attrezzature all’avanguardia per il primo soccorso.

Uno sguardo verso il trentesimo anno

Celebrare i 29 anni significa anche iniziare il conto alla rovescia per il prestigioso traguardo del trentennale. L’impegno rinnovato è quello di continuare a rispondere ai bisogni della popolazione con l’umanità che da sempre contraddistingue le tute arancioni della valle, guardando alle nuove sfide tecnologiche e formative che il mondo del soccorso richiede.

«I 29 anni che festeggiamo oggi sono il risultato di un impegno corale e rappresentano la base su cui costruire il nostro domani, insieme – commenta Alice Millefanti, Coordinatrice SOS Valceresio -. L’Associazione funziona perché è una realtà collettiva, dove ognuno rappresenta un tassello indispensabile con responsabilità, competenza e spirito di servizio».