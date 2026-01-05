Verrà trasmesso in streaming il funerale del dirigente scolastico Sabrina Troja
La comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo Don Cagnola ha attivato un collegamento via web per permettere a docenti e alunni di seguire le esequie della preside in programma lunedì mattina
La comunità scolastica di Gazzada Schianno e dei comuni limitrofi si prepara a dare l’ultimo saluto a Sabrina Troja, la dirigente dell’Istituto Comprensivo “Don Cagnola” scomparsa prematuramente lo scorso 2 gennaio a soli 57 anni. Per permettere a colleghi, studenti e famiglie del territorio varesino di partecipare alle esequie, che si terranno a Palermo, la scuola ha organizzato una diretta streaming della cerimonia.
Una comunità in lutto
La notizia della scomparsa di Sabrina Troja ha destato profonda commozione in tutta la provincia. Arrivata alla guida del “Don Cagnola” nel 2019, la dirigente aveva saputo farsi apprezzare per la sua professionalità e per la grande umanità con cui aveva affrontato le sfide del mondo scolastico, specialmente durante il difficile periodo della pandemia. Nonostante la distanza fisica, il legame con la “sua” scuola è rimasto fortissimo, tanto che l’istituto ha voluto abbattere i chilometri che separano il Varesotto dalla Sicilia mettendo a disposizione un link per seguire il funerale.
L’ultimo saluto in streaming
Le esequie saranno celebrate lunedì 5 gennaio, alle ore 9.30, presso la chiesa di Maria Luisa di Marillac a Palermo. La scuola invita tutti coloro che l’hanno conosciuta e stimata a unirsi spiritualmente al momento di raccoglimento. « Invitiamo tutti coloro che non potranno essere presenti fisicamente a unirsi a questo momento di commiato per onorare la memoria di una guida che ha dedicato con passione il suo impegno alla crescita della nostra scuola » spiegano dall’istituto. Per seguire la celebrazione sarà sufficiente collegarsi alla piattaforma Google Meet attraverso il link dedicato.
Il ricordo dei colleghi
In questi giorni si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio. Sabrina Troja viene ricordata come una preside dinamica, sempre attenta ai bisogni degli alunni e pronta al dialogo con le amministrazioni locali di Gazzada Schianno, Buguggiate, Morazzone e Brunello. La sua dedizione e il suo sorriso restano impressi nei corridoi delle scuole che ha diretto, lasciando un vuoto difficile da colmare in tutto il personale scolastico che l’ha affiancata in questi anni di intenso lavoro.
