A Luino una mostra sui lager nazisti: tre giorni di memoria a Palazzo Verbania

Un’occasione di memoria e approfondimento storico per non dimenticare una delle pagine più drammatiche del Novecento. Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio, a Palazzo Verbania, è in programma la mostra sui lager nazisti, promossa dalla Città di Luino in collaborazione con l’ANPI Luino.

L’esposizione propone un percorso di documentazione e riflessione sui campi di concentramento e sterminio nazisti, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica e favorire una consapevolezza critica, soprattutto tra le giovani generazioni.

La mostra sarà ospitata negli spazi di Palazzo Verbania, luogo simbolico della cultura luinese, e sarà visitabile venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 febbraio. Gli orari di apertura sono dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Un’iniziativa che si inserisce nel solco delle attività dedicate alla memoria e alla trasmissione dei valori di libertà, democrazia e pace, richiamando l’importanza del ricordo come strumento per comprendere il presente e costruire il futuro.