Camminata in rosa, doppio appuntamento a Varese e Busto per la giornata della donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna torna anche quest’anno l’appuntamento con la Camminata in Rosa, iniziativa promossa da Uisp Varese con una passeggiata di circa 4 chilometri e momenti ludico-ricreativi.

L’edizione 2026 si svolgerà domenica 15 marzo e prevede due eventi distinti, uno a Varese e uno a Busto Arsizio, pensati per coinvolgere cittadini e famiglie in una mattinata all’insegna del movimento e della condivisione.

A Varese

Il ritrovo è fissato alle 10.00 presso la sede del Comitato Uisp Varese APS, con partenza alle 10.30 e rientro previsto intorno alle 12.30 sempre in sede.

La quota di partecipazione è di 10 euro e comprende maglietta rosa e assicurazione r.c..

Le iscrizioni sono aperte online su www.uisp.it/varese oppure direttamente in sede, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

A Busto Arsizio

Il ritrovo è alle 10.00 presso il Parco dei Marinai, con partenza alle 10.30.

Anche in questo caso la quota è di 10 euro, comprensiva di maglietta rosa e assicurazione r.c.

Le iscrizioni sono disponibili online su www.uisp.it/varese oppure presso CSK Busto Arsizio (via Magenta 86), il martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00.

Tutte le informazioni complete sui due eventi sono disponibili sul sito Uisp Varese.