Varese News

Tempo Libero

Varese - Busto Arsizio

Camminata in rosa, doppio appuntamento a Varese e Busto per la giornata della donna

L’edizione 2026 si svolgerà domenica 15 marzo e prevede due eventi distinti, uno a Varese e uno a Busto Arsizio, pensati per coinvolgere cittadini e famiglie in una mattinata all’insegna del movimento e della condivisione

Mimosa apertura
Sport

15 Marzo 2026 - 15 Febbraio 2026

In occasione della Giornata Internazionale della Donna torna anche quest’anno l’appuntamento con la Camminata in Rosa, iniziativa promossa da Uisp Varese con una passeggiata di circa 4 chilometri e momenti ludico-ricreativi.

L’edizione 2026 si svolgerà domenica 15 marzo e prevede due eventi distinti, uno a Varese e uno a Busto Arsizio, pensati per coinvolgere cittadini e famiglie in una mattinata all’insegna del movimento e della condivisione.

A Varese

Il ritrovo è fissato alle 10.00 presso la sede del Comitato Uisp Varese APS, con partenza alle 10.30 e rientro previsto intorno alle 12.30 sempre in sede.
La quota di partecipazione è di 10 euro e comprende maglietta rosa e assicurazione r.c..
Le iscrizioni sono aperte online su www.uisp.it/varese oppure direttamente in sede, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

A Busto Arsizio

Il ritrovo è alle 10.00 presso il Parco dei Marinai, con partenza alle 10.30.
Anche in questo caso la quota è di 10 euro, comprensiva di maglietta rosa e assicurazione r.c.
Le iscrizioni sono disponibili online su www.uisp.it/varese oppure presso CSK Busto Arsizio (via Magenta 86), il martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00.

Tutte le informazioni complete sui due eventi sono disponibili sul sito Uisp Varese.

19 Febbraio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.