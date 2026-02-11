Da Librando a Gallarate un reading musical-poetico per riscrivere l’Amore

Domenica 15 febbraio alle ore 18 Librando – Libri in Movimento, la libreria indipendente di Gallarate in Corso Sempione 11, ospita un appuntamento che promette di andare oltre la retorica e le frasi fatte da “San Valentino”. Protagonisti Alberto Fumagalli e Antonio Muro con “Qualcosa che per comodità chiameremo Amore”, un reading musical-poetico che torna in libreria dopo il successo dello scorso anno.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Les Moustaches, propone un viaggio dentro una delle parole più abusate e celebrate del nostro vocabolario. Fumagalli e Muro scelgono di smontarla pezzo dopo pezzo, disintegrando stereotipi, aforismi da cioccolatino e immagini rassicuranti, per restituirle forza e complessità.

Le parole di ALB si intrecciano con la musica di ANT in una narrazione che alterna scritti crudi e sonorità taglienti. Un dialogo serrato tra voce e strumenti, pensato per far emergere le contraddizioni, le ferite e le tensioni che abitano l’esperienza amorosa. L’obiettivo, dichiaratamente ambizioso, è quello di arrivare al cuore del pubblico, come due Cupidi contemporanei in cerca di riscatto.

L’appuntamento si inserisce nel percorso culturale di Librando, libreria che è anche vivace luogo d’incontro propone presentazioni, eventi e performance capaci di mettere in relazione letteratura, musica e comunità. Un format intimo, che valorizza la dimensione raccolta della libreria e favorisce un ascolto attento e partecipato.

L’ingresso è di 10 euro, comprensivo di aperitivo. La prenotazione è obbligatoria: è possibile scrivere in direct al profilo Instagram @librando.libri oppure inviare una mail a librando.libreria@gmail.com