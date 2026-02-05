Dopo San Valentino, un viaggio tra auto leggendarie: visita guidata al Museo Ondarossa

Non sapete come occupare il tempo dopo San Valentino? Nessun problema. Domenica 15 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il Museo Ondarossa di Caronno Pertusella aprirà le porte ai visitatori per una visita guidata d’eccezione, alla scoperta delle preziose automobili della collezione.

Una collezione unica

La raccolta, creata negli anni dal collezionista Pierantonio Giussani, è di quelle da togliere il fiato: decine di automobili sportive e d’epoca, rarità ed eccellenze dell’industria italiana che hanno fatto la storia dell’automobilismo.

Tra i modelli esposti spiccano Ferrari, Alfa Romeo, Lancia e Maserati, ma non mancano vetture straniere di grande fascino, come la Jaguar Mark VII appartenuta alla regina Elisabetta II, la BMW 850, icona degli anni ’90, o la rara Corre La Licorne, automobile francese dell’anteguerra.

Un’esperienza immersiva

I visitatori potranno perdersi tra le automobili respirando un’atmosfera unica, arricchita da riviste d’epoca dedicate all’automobilismo, liberamente consultabili, e da antichi oggetti della tradizione, che ricostruiscono gli ambienti della famiglia contadina italiana.

La visita guidata

Le visite sono condotte personalmente dall’avvocato Pierantonio Giussani, collezionista e proprietario del Museo. Secondo la sua filosofia, il Museo Ondarossa non è soltanto uno spazio in cui esporre belle automobili, ma anche un luogo in cui difendere e celebrare i valori tradizionali della civiltà italiana, come la famiglia, il lavoro, la civiltà contadina, la solidarietà, la comprensione e la compassione.

“Sono valori talmente importanti – spiega Giussani – che necessitano di un luogo in cui rigenerarsi e sopravvivere”, soprattutto nei turbolenti tempi di oggi.

Informazioni pratiche

Data: domenica 15 febbraio

Orario: dalle 10.00 alle 12.00

Luogo: Corso della Vittoria 916, Caronno Pertusella

Costo: €15 a persona (gratuito per i minori di 12 anni)

Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@ondarossa.eu

Le sale del Museo Ondarossa, che dispongono anche di una sala meeting, sono disponibili come location per eventi privati e aziendali, spazi originali ed esclusivi per organizzare appuntamenti unici.

Per rimanere aggiornati sulle prossime aperture è possibile seguire i canali social del Museo Ondarossa.

Prossima apertura: domenica 1° marzo.

Contatti

Museo Ondarossa

Corso della Vittoria 916, Caronno Pertusella

@: prenotazioni@ondarossa.eu

T: 02 965 9098

