Musica, parole e reading: a Golasecca il coro La Brughiera accompagna lo scrittore Mario Alzati

Le voci del territorio e i versi d’autore si fondono in un pomeriggio dedicato alla cultura locale. L’associazione Parole per Terra riprende il ciclo di appuntamenti con gli scrittori portando nel cuore del paese una formula che unisce la pagina scritta alla tradizione corale. L’appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio alle 17 all’interno del teatro dell’oratorio San Luigi in via Monte Tabor.

Il protagonista della serata è lo scrittore Mario Alzati, che presenta i suoi lavori raccolti sotto il titolo di «Reading in prosa e poesia». La lettura dei testi acquista una dimensione corale grazie alla partecipazione del Coro Alpino La Brughiera, realtà storica che interviene con i canti della tradizione alpina intrecciandoli alle narrazioni dell’autore.

Il coordinamento della serata è affidato alla professoressa Sissi Alparone, incaricata di moderare il dialogo tra il pubblico e lo scrittore. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Parole per Terra insieme al Gruppo Alpini Golasecca, punta a valorizzare la produzione letteraria contemporanea attraverso la condivisione comunitaria. Per approfondimenti è disponibile il sito ufficiale dell’associazione.