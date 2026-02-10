Varese News

Pomeriggio con Diadora: evento esclusivo in showroom con TD Group

Il 19 febbraio TD Group apre il suo showroom di Galliate Lombardo per un pomeriggio esclusivo con Diadora Utility: presentazione delle novità, incontro con i responsabili del brand, aperitivo e condizioni riservate

Generico 02 Feb 2026

Il 19 febbraio dalle ore 16 TD Group apre le porte del suo showroom di Via Belvedere 8 a Galliate Lombardo (VA) per un pomeriggio dedicato a professionisti e appassionati del mondo dell’abbigliamento e delle calzature da lavoro. L’occasione, intitolata “Pomeriggio con Diadora”, è un incontro informale arricchito da un aperitivo, pensato per presentare in anteprima le novità della linea Diadora Utility e offrire condizioni riservate ai partecipanti.

La manifestazione prevede la presenza dei responsabili Diadora, che guideranno la presentazione delle ultime proposte in fatto di abbigliamento professionale e calzature da lavoro tecniche: prodotti studiati per coniugare comfort, sicurezza, durata e design. Ai partecipanti saranno inoltre consegnati gadget e offerte speciali, riservate esclusivamente a chi confermerà la propria presenza contattando lo staff di TD Group.

TD Group: chi è, cosa fa e perché organizza eventi come questo

Fondata negli anni ’90, TD Group si è affermata come una realtà solida nel panorama delle imprese italiane grazie all’attenzione per la qualità dei servizi e la soddisfazione del cliente. Sebbene sia ampiamente riconosciuta per servizi di pulizia professionale e disinfestazione, l’azienda – con sede principale proprio a Galliate Lombardo – opera anche come punto di riferimento per realtà che trattano prodotti tecnici dedicati al lavoro e alla sicurezza, come appunto i marchi di abbigliamento da lavoro.

Il primo TD Center, proprio nella sede di Galliate Lombardo, è uno spazio dove clienti e professionisti possono toccare con mano una vasta gamma di prodotti e servizi. Qui è possibile visionare soluzioni tecniche per la pulizia, la sanificazione e l’abbigliamento professionale, con personale qualificato pronto a consigliare e accompagnare nella scelta più adatta alle esigenze specifiche.

I valori e l’approccio di TD Group

Qualità e professionalità: ogni intervento è svolto da personale formato e costantemente aggiornato, in grado di garantire risultati di alto livello.

Innovazione e sostenibilità: TD Group investe in tecnologie moderne e presta grande attenzione a soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale.

Orientamento al cliente: la soddisfazione del committente è al centro del loro lavoro, con servizi personalizzati che rispondono alle reali esigenze operative.

Un ponte tra qualità e relazioni professionali.

L’evento “Pomeriggio con Diadora” rappresenta perfettamente lo spirito con cui TD Group interpreta il proprio ruolo nel mercato: non solo fornitore di prodotti e servizi, ma partner attivo delle aziende e dei professionisti. Occasioni come questa permettono di creare relazione, offrire valore aggiunto e stimolare nuove sinergie tra le imprese del territorio.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesto confermare la presenza via email o telefono 0332.949844 così da garantire a tutti i partecipanti trattamento dedicato e gadget esclusivi.

Pubblicato il 10 Febbraio 2026
