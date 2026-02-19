Rai Sport, si è dimesso il direttore Paolo Petrecca che commentò la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, si è dimesso dal proprio incarico rimettendo il mandato nelle mani dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi. Petrecca, 61 anni, lascerà il ruolo al termine delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che si concluderanno domenica 22 con la cerimonia di chiusura, prevista all’Arena di Verona.

Proprio l’altra cerimonia, quella di apertura, è stata “fatale” per l’ormai ex direttore di Rai Sport: Petrecca infatti condusse quella di apertura a San Siro dopo aver “tolto il microfono” al telecronista designato Auro Bulbarelli a causa di una rivelazione da parte di quest’ultimo sulla presenza in un “cameo” di Sergio Mattarella (quello sul tram, con Valentino Rossi) che doveva rimanere segreta.

Durante la cronaca però Petrecca incappò in una serie memorabile di errori, imprecisioni e luoghi comuni che hanno sollevato innumerevoli critiche, sia da parte degli spettatori sia della redazione di Rai Sport che ha intrapreso uno sciopero delle firme e che in ogni trasmissione legge un comunicato di sfiducia. Ora le dimissioni: il posto di Petrecca verrà preso in via transitoria da Marco Lollobrigida, giornalista romano che era uno dei vicedirettori di Rai Sport. Bulbarelli è stato invece incaricato della telecronaca della cerimonia di chiusura.