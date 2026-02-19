Varese News

Italia/Mondo

Rai Sport, si è dimesso il direttore Paolo Petrecca che commentò la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi

Il giornalista era stato subissato di critiche per gli errori durante la telecronaca della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 ed era stato sfiduciato dalla redazione. Al suo posto per ora Marco Lollobrigida

paolo petrecca

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, si è dimesso dal proprio incarico rimettendo il mandato nelle mani dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi. Petrecca, 61 anni, lascerà il ruolo al termine delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che si concluderanno domenica 22 con la cerimonia di chiusura, prevista all’Arena di Verona.

Proprio l’altra cerimonia, quella di apertura, è stata “fatale” per l’ormai ex direttore di Rai Sport: Petrecca infatti condusse quella di apertura a San Siro dopo aver “tolto il microfono” al telecronista designato Auro Bulbarelli a causa di una rivelazione da parte di quest’ultimo sulla presenza in un “cameo” di Sergio Mattarella (quello sul tram, con Valentino Rossi) che doveva rimanere segreta.

Durante la cronaca però Petrecca incappò in una serie memorabile di errori, imprecisioni e luoghi comuni che hanno sollevato innumerevoli critiche, sia da parte degli spettatori sia della redazione di Rai Sport che ha intrapreso uno sciopero delle firme e che in ogni trasmissione legge un comunicato di sfiducia. Ora le dimissioni: il posto di Petrecca verrà preso in via transitoria da Marco Lollobrigida, giornalista romano che era uno dei vicedirettori di Rai Sport. Bulbarelli è stato invece incaricato della telecronaca della cerimonia di chiusura.

 

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.