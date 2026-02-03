San Valentino tra gusto e blues: la cena romantica di Opera Bistrò a Comerio

Una cena di San Valentino che unisce cucina curata, atmosfera intima e musica dal vivo. Il 14 febbraio Opera Bistrò di Comerio propone due menù dedicati, di terra e di pesce, accompagnati dal live acustico dei Rosy Special Blues

Il modo migliore per celebrare San Valentino è prendersi il tempo di stare bene insieme. Sabato 14 febbraio Opera Bistrò di Comerio apre le porte a una serata speciale pensata per le coppie che vogliono vivere un’esperienza fatta di sapori, musica e atmosfera.

Per l’occasione il locale propone una cena romantica con concerto live, accompagnata dalle note calde e avvolgenti dei Rosy Special Blues che porterà sul palco un blues elegante, ideale per la serata più romantica dell’anno.

Due menù dedicati, tra terra e mare

Gli ospiti potranno scegliere tra due percorsi gastronomici, entrambi studiati per valorizzare ingredienti di qualità e piatti della tradizione rivisitati con cura.

Il menù di terra si apre con un calice di benvenuto e un crostino con lardo di Colonnata e miele varesino, seguito da un tagliere di affettati e formaggi. Il piatto principale è la pasta fresca con ragù di cinghiale, accompagnata da una tagliata di manzo con patate croccanti. In chiusura, la torta tenerina al cioccolato.

Il menù di pesce propone invece un crostino con burrata e alici del Cantabrico, un’insalatina di polpo con patate e olive taggiasche, tortelloni gamberi e lime su salsa alla rucola e un trancio di salmone con patate viola croccanti. Anche in questo caso, dessert finale con torta tenerina.

Informazioni e prenotazioni

Il costo della serata è di 40 euro a persona, comprensivo di calice di benvenuto, acqua, calice di vino e caffè.

È richiesta la prenotazione entro il 10 febbraio, indicando al momento della prenotazione la preferenza tra menù di terra o di pesce.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori al numero 3202149255 (sia whatsapp che chiamate) oppure la mail prenotazioni@operabistro.it.

Contatti

Opera Bistrò

via Guido Borghi, 27 Comerio (VA)

T: 3202149255

Sito | Facebook | Instagram

Immagini realizzate con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale