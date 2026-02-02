Trattori in piazza e sapori contadini: Gorla Maggiore celebra la Festa degli Agricoltori

Appuntamento per domenica 15 febbraio con la sfilata dei mezzi, la benedizione e il pranzo conviviale all’Area Seven. L’evento è organizzato dal Comune insieme alle realtà locali

Una giornata dedicata alla terra, alle sue tradizioni e a chi, ogni giorno, se ne prende cura. Domenica 15 febbraio Gorla Maggiore ospiterà la Festa degli Agricoltori, una ricorrenza che unisce fede, convivialità e orgoglio rurale.

L’iniziativa è frutto del lavoro di squadra tra l’Amministrazione Comunale, la Pro Giovani Volontari al Lavoro, il gruppo Caprioli e la Cascina Bulöta, impegnati nel mantenere vive le radici agricole del territorio.

Il programma della giornata

Il ritrovo è fissato per le ore 9:30 presso l’Area Seven di Gorla Maggiore. Da qui, alle 10:30, partirà il trasferimento dei partecipanti verso il cuore del paese, in Piazza Martiri. Alle 11:00 seguirà il momento più solenne con la celebrazione della Santa Messa e la tradizionale benedizione.

A tavola con la tradizione

Dopo la cerimonia, la festa si sposterà nuovamente all’Area Seven per il momento conviviale delle 12:30. Il menu scelto per l’occasione celebra i sapori robusti della stagione: si inizierà con un tagliere contadino, seguito da un risotto al Barolo con fonduta di formaggio e un secondo piatto a base di brasato di manzo con polenta. Nel pasto sono incluse le bevande e il caffè.

Per partecipare al pranzo è necessaria la prenotazione. Gli interessati possono rivolgersi al numero 379 235 8146 per ricevere informazioni e confermare la propria presenza.