UYBA ko alla e-work Arena: Il Bisonte Firenze passa 3-1 e sorpassa in classifica

Serata amara per la Eurotek Laica UYBA, sconfitta in casa da Firenze. Le farfalle scivolano al nono posto, agganciate proprio dalle toscane a quota 27 punti

Una sconfitta che pesa, nel punteggio e nella classifica. Alla e-work Arena la Eurotek Laica UYBA cede 3-1 a Il Bisonte Firenze al termine di una gara iniziata bene e poi sfuggita di mano alle biancorosse. Con questo risultato le farfalle scendono al nono posto, superate da Volley Bergamo 1991 e raggiunte proprio dalla formazione toscana a 27 punti.

L’avvio del match sorride alla UYBA, capace di aggiudicarsi il primo set 25-22 nonostante qualche difficoltà iniziale. Dal secondo parziale in avanti, però, cambia l’inerzia dell’incontro: Firenze cresce in lucidità e continuità, gestisce meglio le fasi decisive e impone il proprio ritmo nei momenti chiave.

Determinante la regia di Morello, brava a distribuire il gioco coinvolgendo tutto l’attacco. Il Bisonte manda quattro giocatrici in doppia cifra, trascinato da una straordinaria Knollema, MVP del match con 21 punti. Importanti anche i contributi di Bukilic (16), Acciarri (15) e Tanase (14), a conferma di una prova corale di grande spessore.

Sul fronte bustocco, coach Barbolini prova a cambiare volto alla partita con diverse soluzioni tattiche: nel terzo set spazio a Battista e Diouf, mentre nel quarto rientra anche Parra. Gli sforzi non bastano però a invertire l’inerzia. Alle farfalle non sono sufficienti i 13 punti di Parra e i 10 di Gennari, in una serata in cui è mancata la continuità nei momenti decisivi.

Da segnalare l’esordio della centrale americana Carter Booth, entrata nel secondo set e subito a segno con un ace, primo punto personale in maglia UYBA.

In sala stampa, Valentina Diouf non nasconde l’amarezza: «Firenze ha giocato una gran partita, complimenti al Bisonte. Noi non siamo state pronte a reagire su alcuni aspetti del loro gioco. Sono un po’ amareggiata, possiamo fare molto meglio».

Il cammino della UYBA prosegue ora con due appuntamenti importanti: mercoledì 11 febbraio alle 20 al Pala Barton di Perugia contro Bartoccini-Mc Restauri, quindi sabato 14 febbraio l’ultima gara casalinga di regular season contro Milano, in una sfida che sarà decisiva per il finale di campionato.

Il tabellino della partita

Eurotek Laica UYBA – Il Bisonte Firenze 1-3 (25-22, 23-25, 22-25, 22-25)

Eurotek Laica UYBA: Battista 7, Pelloni (L), Gennari 10, Metwally ne, Seki 2, Schmit, Diouf 9, Parlangeli, Obossa 8, Eckl 6, Torcolacci 5, Parra 13, Booth 1. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Il Bisonte Firenze: Acciarri 15, Morello 1, Valoppi (L), Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani, Knollema 21, Malesevic 6, Bukilic 16, Tanase 14, Kacmaz, Lapini ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti, 2° Mitti.

Arbitri: Rossi – Marconi
Note:
Durata: 27, 30, 34, 30. Tot. 2h 10′
Spettatori: 1492

Pubblicato il 08 Febbraio 2026
