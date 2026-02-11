Varese News

Vino spiegato bene (e senza ansia): una serata al Gallione per curiosi e appassionati

Quattro calici, qualche assaggio dalla cucina e un’ora per capire cosa si beve, in modo informale. Un modo semplice per avvicinarsi al vino senza prendersi troppo sul serio

20 Febbraio 2026

Avvicinarsi al mondo del vino può sembrare complicato: nomi difficili, tecnicismi, regole non scritte che rischiano di far sentire fuori posto chi non è esperto. Proprio da qui nasce l’idea della serata in programma venerdì 20 febbraio al ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago.

A partire dalle 19.30, un Wine Educator e il maitre del ristorante accompagneranno i partecipanti in una degustazione guidata dedicata ai vini del Piemonte, pensata non per addetti ai lavori ma per chi è semplicemente curioso di capire qualcosa in più su ciò che ha nel bicchiere.

Un’esperienza guidata e informale: un’ora, quattro calici e qualche assaggio per imparare qualcosa sul vino senza trasformare la serata in una lezione.

L’obiettivo è offrire qualche chiave di lettura in più sul vino, creando un’occasione di condivisione e racconto accessibile a tutti: riconoscere profumi e sapori, scoprire come nasce un vino, capire cosa lo rende diverso da un altro. Il tutto in un contesto conviviale, senza formalismi.

Al Gallione: due anime, un gusto che sorprende sul lago di Varese

Il costo della serata è di 39 euro a persona e comprende la degustazione guidata, i quattro calici, gli assaggi dalla cucina, acqua e caffè.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 0332948196, scrivere un messaggio WhatsApp al 3517991687, scrivere una mail contatti@ristorantealgallione.it oppure riservare un tavolo direttamente dal sito.

Contatti

Al Gallione Via Scerèe, 13
21020 Bodio Lomnago
T: 0332 948196

Sito | Facebook | Instagram

11 Febbraio 2026
di

