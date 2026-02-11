Vino spiegato bene (e senza ansia): una serata al Gallione per curiosi e appassionati

Quattro calici, qualche assaggio dalla cucina e un’ora per capire cosa si beve, in modo informale. Un modo semplice per avvicinarsi al vino senza prendersi troppo sul serio

Avvicinarsi al mondo del vino può sembrare complicato: nomi difficili, tecnicismi, regole non scritte che rischiano di far sentire fuori posto chi non è esperto. Proprio da qui nasce l’idea della serata in programma venerdì 20 febbraio al ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago.

A partire dalle 19.30, un Wine Educator e il maitre del ristorante accompagneranno i partecipanti in una degustazione guidata dedicata ai vini del Piemonte, pensata non per addetti ai lavori ma per chi è semplicemente curioso di capire qualcosa in più su ciò che ha nel bicchiere.

Un’esperienza guidata e informale: un’ora, quattro calici e qualche assaggio per imparare qualcosa sul vino senza trasformare la serata in una lezione.

L’obiettivo è offrire qualche chiave di lettura in più sul vino, creando un’occasione di condivisione e racconto accessibile a tutti: riconoscere profumi e sapori, scoprire come nasce un vino, capire cosa lo rende diverso da un altro. Il tutto in un contesto conviviale, senza formalismi.

Il costo della serata è di 39 euro a persona e comprende la degustazione guidata, i quattro calici, gli assaggi dalla cucina, acqua e caffè.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 0332948196, scrivere un messaggio WhatsApp al 3517991687, scrivere una mail contatti@ristorantealgallione.it oppure riservare un tavolo direttamente dal sito.

Contatti

Al Gallione Via Scerèe, 13

21020 Bodio Lomnago

T: 0332 948196

Sito | Facebook | Instagram

Immagine in apertura generata con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale