A Castelletto Ticino apre Seconda Strada: moda, stile e sostenibilità 

Un nuovo spazio dedicato alla moda apre le porte a Castelletto Ticino. Sabato 28 marzo alle ore 11 inaugura “Seconda Strada – Stock & Fashion”, il nuovo negozio all’interno del Parco Commerciale Ticino in via Stuella 5.

L’apertura sarà un vero e proprio momento di festa: oltre al taglio del nastro è in programma un aperitivo accompagnato da musica e intrattenimento, in un’atmosfera di festa.

Seconda Strada si presenta come un punto di riferimento per chi cerca abbigliamento di qualità a prezzi accessibili, con una proposta che unisce stock, tendenze e attenzione allo stile. Un format sempre più apprezzato, capace di coniugare convenienza e ricerca, rivolgendosi a un pubblico attento sia alla moda che alla sostenibilità.

L’inaugurazione rappresenta anche un’occasione per scoprire da vicino il negozio, conoscere l’offerta e vivere un’esperienza diversa all’interno del centro commerciale, che continua ad arricchirsi di nuove realtà.