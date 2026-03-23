A Laveno Mombello e Cerro torna la Festa della Musica: un weekend tra note e borghi

La musica torna protagonista sulle rive del Lago Maggiore: sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 Laveno Mombello e Cerro ospitano una nuova edizione della Festa della Musica, l’evento organizzato dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro che ogni anno coinvolge artisti e pubblico in un fine settimana all’insegna delle esibizioni dal vivo.

Un weekend di musica tra lago e borghi

L’iniziativa, inserita nel circuito europeo della Festa della Musica che celebra l’arrivo dell’estate, propone due giornate di appuntamenti diffusi sul territorio. Il momento inaugurale è previsto per sabato 20 giugno con un grande concerto in piazza, pensato come apertura ufficiale della manifestazione.

Domenica 21 giugno spazio invece alla formula itinerante che caratterizza l’evento: decine di artisti si esibiscono contemporaneamente tra lungolago, centro storico, borghi e scorci suggestivi di Laveno, Mombello e Cerro. Un percorso musicale che invita il pubblico a muoversi tra le diverse location, scoprendo generi e atmosfere differenti.

Un’esperienza diffusa e partecipata

La Festa della Musica si conferma come un appuntamento capace di trasformare il territorio in un’esperienza immersiva. Nelle passate edizioni sono stati organizzati oltre 30 eventi in una sola giornata, segno di una proposta ampia e variegata.

Cuore della manifestazione sarà anche quest’anno Piazza Caduti del Lavoro, dove sarà attivo lo stand gastronomico della Pro Loco. Uno spazio conviviale affacciato sul lago, pensato per accompagnare le esibizioni con momenti di incontro e socialità.

Aperte le candidature per gli artisti

L’evento mantiene la sua vocazione aperta e inclusiva: musicisti, band e performer possono candidarsi per partecipare all’edizione 2026, contribuendo a costruire il programma.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Pro Loco Laveno Mombello Cerro attraverso i canali ufficiali. Un’occasione per vivere il territorio tra musica, paesaggio e condivisione.