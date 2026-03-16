Gallarate
Al Santuario del Bettolino di Gallarate il triduo di preghiera per la festa dell’Annunciazione
Dal 22 al 24 marzo la comunità dell’Unità parrocchiale di Crenna e Moriggia si ritrova al Santuario del Bettolino per il triduo di preparazione alla Solennità dell’Annunciazione
A Gallarate tornano le celebrazioni per la Festa del Santuario del Bettolino, che si terrà mercoledì 25 marzo, in occasione della solennità dell’Annunciazione del Signore. Per prepararsi alla ricorrenza, l’Unità parrocchiale di Crenna e Moriggia ha organizzato un Triduo di preghiera che accompagnerà i fedeli nei giorni precedenti alla festa.
Il triduo di preparazione
Il percorso spirituale inizierà domenica 22 marzo. La celebrazione si aprirà alle 17 con il Rosario, seguito 17.30 dalla Messa.
Lunedì 23 marzo la giornata sarà scandita da più momenti di preghiera: alle 6.30 la Messa, alle 18 il Rosario con l’Adorazione eucaristica e alle 19 la Benedizione eucaristica.
Martedì 24 marzo, vigilia della solennità, sono previsti alle 8.30 la Messa e il Rosario, mentre in serata si terranno i Vesperi con un momento di meditazione.