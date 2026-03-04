B7 Brunch torna domenica 8 marzo: musica live e menu da condividere

La domenica, da oggi, ha un nuovo gusto

La domenica mattina ha un nuovo ritmo da Birrificio Settimo in via Monte Rosa 33 a Carnago. Dopo il grande successo del primo appuntamento, il calendario del B7 Brunch continua con una data speciale: domenica 8 marzo.

Un’edizione speciale dedicata alle donne, al buon cibo e alla buona musica.

Ad accompagnare la mattinata sarà il live di Peppe Sant’Angelo con il suo progetto SoulFull Sax: un sax caldo e coinvolgente che farà da colonna sonora a un brunch da vivere con calma, tra amici o in famiglia.

Per l’occasione sarà proposto un menu speciale, ricco e vario, dal dolce al salato: uova, pancakes fatti in casa, taglieri, formaggi d’alpeggio, proposte vegetariane e grandi classici del brunch, con drink a scelta tra birra alla spina, succhi e caffetteria. Scopri il menu completo cliccando qui.

Il menu è uguale per tutto il tavolo: i piatti vengono serviti al centro e pensati per la condivisione, per rendere il brunch un vero momento conviviale. Sarà sempre possibile ordinare anche piatti alla carta.

Infine, non mancherà un piccolo omaggio floreale per festeggiare insieme la festa della donna.

I prossimi appuntamenti sono in programma il 19 aprile e il 3 maggio, ma l’8 marzo è la prossima occasione per iniziare.

Prenotazione obbligatoria compilando il form che potete trovare cliccando qui, oppure chiamando il numero 03311602020.

