Il derby è servito a pranzo: la Pro Patria non può sbagliare contro il Lecco

La Pro Patria, in seguito alla sconfitta contro il Lumezzane nell’ultimo turno, torna in campo tra le mura amiche dello stadio “Carlo Speroni” per sfidare il Lecco. Il derby, valido per la trentatreesima giornata del Girone A di Serie C, prenderà il via alle 12:30 di domenica 22 marzo.

La squadra allenata da mister Francesco Bolzoni dovrà fare a meno dell’esperto terzino sinistro Gian Filippo Felicioli, che dovrà scontare un turno di squalifica dopo l’espulsione dalla panchina rimediata nel finale della gara del “Saleri”.

Lo stop in terra bresciana, arrivato dopo una buona prestazione caratterizzata da numerosi errori sottoporta, ha complicato ulteriormente i programmi dei tigrotti, che hanno perso terreno nei confronti delle dirette concorrenti. Nonostante tutto, ci sono ancora 6 gare (18 punti a disposizione) per provare ad accorciare le distanze, sul terzultimo posto occupato dalla Virtus Verona, sconfitta nell’anticipo dall’Albinoleffe e avanti di appena tre lunghezze. Superare i veronesi non basterebbe comunque, perché per disputare gli spareggi salvezza dovrà essere necessariamente ridotto il distacco da Pergolettese e Dolomiti Bellunesi entro gli otto punti. I gialloblù, prossimi avversari dei tigrotti, sono avanti di 14 punti, mentre i rosanero di 16.

Domenica i bustocchi avranno di fronte il Lecco di mister Federico Valente, che occupa la quarta posizione alle spalle del Trento che nell’anticipo del venerdì ha pareggiato in casa con la Triestina, staccando i lariani di un punto. I blucelesti dovranno cercare di riprendersi e mantenere la terza piazza fino al termine del campionato, traguardo molto importante perché consentirebbe di disputare i playoff a partire dalla fase nazionale, saltando quella regionale (riservata alle squadre dalla quarta alla decima posizione).

Gli ospiti, in 32 partite, hanno totalizzato 54 punti, frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Dopo un girone di andata chiuso al secondo posto, le aquile hanno avuto qualche difficoltà nel ritorno, in cui sono arrivate appena 4 vittorie. Un rendimento che ha di fatto annullato il vantaggio su Trento, Renate, Cittadella e Alcione, che hanno ricompattato così il gruppone alle spalle della capolista Vicenza, che ha già festeggiato la promozione in Serie B con sei giornate di anticipo.

Nell’ultimo turno la squadra di Valente ha pareggiato 0-0 in casa contro il Novara, dando continuità alla vittoria precedente sul campo dell’Arzignano Valchiampo.

Il Lecco ha l’ottavo attacco del girone con 36 reti. Il miglior marcatore è Leon Sipos (10 gol e 5 assist), vicecapocannoniere del campionato insieme a Marco Bertoli, Luigi Caccavo, Simone Rabbi e Antonino La Gumina. In testa alla classifica marcatori c’è David Stuckler del Vicenza con 11 gol. A livello difensivo, i blucelesti hanno incassato 26 reti, quarta miglior retroguardia dopo Union Brescia (21), Vicenza (20) e Alcione Milano (19).

Tra le fila degli aquilotti figurano tre ex della Pro Patria: Sean Parker, Andrea Mallamo e il capitano Matteo Battistini. Nella rosa bustocca, invece, Luca Giudici e Ferdinando Mastroianni ritroveranno il loro vecchio club.

Nelle ultime due sfide giocate al “Rigamonti-Ceppi” si è imposto il Lecco di misura, mentre negli ultimi due precedenti a Busto Arsizio ha avuto la meglio la Pro Patria. Nella gara di andata prevalse la squadra di Valente per 1-0.