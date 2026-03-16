Il rock d’autore di Graziano Romani arriva al Feel Rouge Café di Ternate

Il Feel Rouge Café di Ternate ospita domenica 22 marzo il concerto di Graziano Romani, tra i pionieri del rock americano in Italia. L’appuntamento è alle 17:30 negli spazi del locale all’interno del Parco Berrini, con ingresso libero.

Il cantautore emiliano, originario di Casalgrande (Reggio Emilia), arriva sul palco del locale ternatese con il suo Looking Ahead Tour in una speciale formula Acoustic Trio, accompagnato da Max Marmiroli al sax e Franco Borghi alle tastiere. I tre musicisti condividono un lungo percorso artistico che affonda le radici nella storica band Rocking Chairs, fondata da Romani all’inizio degli anni Ottanta.

Dalle radici del rock americano alla carriera solista

Con i Rocking Chairs, Romani ha conquistato negli anni il pubblico italiano appassionato del rock americano di artisti come Bruce Springsteen e John Mellencamp. Il gruppo ha pubblicato quattro album, gli ultimi registrati tra New York e Nashville, collaborando con musicisti come Willie Nile ed Elliot Murphy.

La carriera solista prende avvio nel 1991 e nel tempo porta alla pubblicazione di numerosi dischi, fino al recente “Looking Ahead”, venticinquesimo titolo della sua discografia. L’album, pubblicato da Route 61 Music, propone sonorità con una marcata impronta soul e conferma la capacità dell’artista di rinnovarsi pur restando fedele alla propria identità musicale.

Tra i capitoli più importanti della sua produzione figurano anche dischi come Storie dalla via Emilia, Painting Over Rust, Tre colori e Between Trains, oltre ai concept album dedicati agli eroi del fumetto Zagor, Tex, Mister No e Diabolik. Particolare rilievo hanno anche i due album Soul Crusader, nei quali Romani interpreta brani di Bruce Springsteen, uno dei suoi principali riferimenti artistici.

Il concerto al Feel Rouge Café

Il concerto di Ternate proporrà un viaggio tra nuove composizioni tratte da Looking Ahead, i successi dei Rocking Chairs e alcune reinterpretazioni di classici della storia del rock. Il tutto nella dimensione intima dell’Acoustic Trio, che mette in risalto la voce profonda e caratteristica di Romani, tra le più riconoscibili del rock italiano.

Un appuntamento pensato per gli appassionati di rock d’autore e per chi ama le atmosfere del grande songwriting americano. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 339 2428216.