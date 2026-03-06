Busto Arsizio
La stagione per famiglie del Teatro Bosco chiude con Il principe ranocchio
Domenica 8 marzo alle 17 andrà in scena lo spettacolo per attori burattini e pupazzi della Compagnia Roggero, seguito da una festa per gli spettatori
Domenica pomeriggio alle ore 17 il Teatro San Giovanni Bosco ospita la Compagnia roggero con lo spettacolo di burattini, pupazzi e attori Il principe ranocchio. Si tratta dell’ultimo appuntamento della stagione teatrale per famiglie sarà seguito da una piccola festa per tutti gli spettatori.
Lo spettacolo
Un Re dormiglione e una principessa vengono disturbati dall’arrivo a castello di un ranocchio pasticcione.
A complicare il tutto ci si mette una strega travestita da maggiordomo. Riuscirà il simpatico Ranocchio a conquistare la giovane principessa? A chi potrà chiedere aiuto se non al suo amico burattinaio?
Una reinterpretazione in chiave comico-moderna della celebre favola dei fratelli Grimm. Uno spettacolo divertente in cui momenti come la conversazione telefonica tra i personaggi e la realizzazione di una torta ironizzano su alcuni aspetti della vita contemporanea.
La particolare scenografia/baracca rappresentante il castello di ReBarbarussa subisce piccole trasformazioni durante la rappresentazione. Temi musicali composti appositamente per lo spettacolo ne accompagnano lo svolgimento.