Ore di apprensione e lavoro senza sosta a Casciago, dove una violenta ondata di vento forte ha sferzato l’intero territorio comunale, lasciando dietro di sé una scia di danni e disagi alla viabilità. La Protezione Civile Valtinella, in costante coordinamento con l’amministrazione comunale, è entrata in azione dalle prime luci dell’alba per mettere in sicurezza le aree più colpite.

Galleria fotografica Raffiche di vento a Casciago: alberi abbattuti e strade chiuse 4 di 12

Crolli e pericoli: il caso di viale Bassani

Uno degli episodi più critici si è verificato in viale Bassani, dove la forza delle raffiche ha abbattuto una delle grandi querce. Si tratta di una delle piante che l’amministrazione comunale aveva già segnalato e chiesto di rimuovere da tempo, poiché risultata ammalorata a seguito delle verifiche tecniche effettuate dall’agronomo incaricato dal Comune.

Il crollo ha confermato la pericolosità della pianta e ha costretto le autorità a interdire la circolazione lungo il viale per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei veicoli in transito.

Danni diffusi: parchi e strade sotto scacco

Il bilancio dei danni è pesante e tocca diversi punti nevralgici del paese:

Parchi storici: Diverse piante sono cadute all’interno del parco di Villa Valerio.

Viabilità: Rami spezzati come stuzzicadenti hanno invaso via Sant’Agostino e via Matteotti.

Emergenza tralicci: In via Pozzi la situazione è stata particolarmente complessa a causa del crollo di un traliccio, finito direttamente in mezzo alla carreggiata.

Chiusure: Oltre a viale Bassani, anche via Anadiga è stata chiusa al traffico a causa del rischio di ulteriori cadute di alberi e detriti.

Interventi in corso

Gli uomini della Protezione Civile sono tuttora impegnati nelle operazioni di taglio delle piante cadute e di rimozione dei rami pericolanti per ripristinare il prima possibile la normale circolazione. L’amministrazione comunale raccomanda la massima prudenza e invita i cittadini a evitare le zone alberate fino al termine dell’allerta meteo.