Varese News

Varese Laghi

Raffiche di vento a Casciago: alberi abbattuti e strade chiuse

Giornata di emergenza per la Protezione Civile e l'amministrazione comunale. Crolla una delle querce ammalorate in viale Bassani: interdetta la circolazione in diverse vie del paese

Raffiche di vento e danni a Casciago

Ore di apprensione e lavoro senza sosta a Casciago, dove una violenta ondata di vento forte ha sferzato l’intero territorio comunale, lasciando dietro di sé una scia di danni e disagi alla viabilità. La Protezione Civile Valtinella, in costante coordinamento con l’amministrazione comunale, è entrata in azione dalle prime luci dell’alba per mettere in sicurezza le aree più colpite.

Galleria fotografica

Raffiche di vento a Casciago: alberi abbattuti e strade chiuse 4 di 12
Raffiche di vento e danni a Casciago
Raffiche di vento e danni a Casciago
Raffiche di vento e danni a Casciago
Raffiche di vento e danni a Casciago

Crolli e pericoli: il caso di viale Bassani

Uno degli episodi più critici si è verificato in viale Bassani, dove la forza delle raffiche ha abbattuto una delle grandi querce. Si tratta di una delle piante che l’amministrazione comunale aveva già segnalato e chiesto di rimuovere da tempo, poiché risultata ammalorata a seguito delle verifiche tecniche effettuate dall’agronomo incaricato dal Comune.

Il crollo ha confermato la pericolosità della pianta e ha costretto le autorità a interdire la circolazione lungo il viale per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei veicoli in transito.

Danni diffusi: parchi e strade sotto scacco

Il bilancio dei danni è pesante e tocca diversi punti nevralgici del paese:

Parchi storici: Diverse piante sono cadute all’interno del parco di Villa Valerio.

Viabilità: Rami spezzati come stuzzicadenti hanno invaso via Sant’Agostino e via Matteotti.

Emergenza tralicci: In via Pozzi la situazione è stata particolarmente complessa a causa del crollo di un traliccio, finito direttamente in mezzo alla carreggiata.

Chiusure: Oltre a viale Bassani, anche via Anadiga è stata chiusa al traffico a causa del rischio di ulteriori cadute di alberi e detriti.

Interventi in corso

Gli uomini della Protezione Civile sono tuttora impegnati nelle operazioni di taglio delle piante cadute e di rimozione dei rami pericolanti per ripristinare il prima possibile la normale circolazione. L’amministrazione comunale raccomanda la massima prudenza e invita i cittadini a evitare le zone alberate fino al termine dell’allerta meteo.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Marzo 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Raffiche di vento a Casciago: alberi abbattuti e strade chiuse 4 di 12
Raffiche di vento e danni a Casciago
Raffiche di vento e danni a Casciago
Raffiche di vento e danni a Casciago
Raffiche di vento e danni a Casciago

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.