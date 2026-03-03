Teatro e incontri: a Leggiuno doppio appuntamento per la Festa delle Donna

Leggiuno celebra la Festa della Donna con un doppio appuntamento dedicato alla cultura e alla riflessione. L’8 marzo il Teatro San Carlo ospiterà il concerto “Spazi Armonici – La voce delle donne”, mentre il 12 e il 26 marzo in sala consiliare si terranno due incontri di approfondimento contro la violenza di genere.

Un programma articolato, promosso dal Comune di Leggiuno in collaborazione con realtà del territorio, che unisce musica e sensibilizzazione su un tema attuale e delicato.

Al Teatro San Carlo “La voce delle donne”

Il primo appuntamento è in calendario domenica 8 marzo alle 20.30 al Teatro San Carlo di via Gioberti, a Leggiuno. In scena il concerto “Spazi Armonici”, dedicato alla Festa della Donna, con lo spettacolo “La voce delle donne”.

Protagoniste della serata saranno Susanna Zucchelli (voce), Mariachiara Ferraro (voce e violino) e Isabella Carcione (pianoforte). In programma musiche firmate da S. Zucchelli, A. Grosso, I. Carcione, A. Ramirez e G. Bigazzi.

L’ingresso è libero. L’evento è patrocinato dal Comune di Leggiuno, con il contributo di Nuovo Imaie, Sonitus Edizioni, Congregazione Padri della Pace e Associazione Suavitas odv.

Due incontri contro la violenza di genere

La riflessione proseguirà poi il 12 e il 26 marzo, dalle 18.30 alle 20, nella sala consiliare del Comune di Leggiuno, in piazza Marconi 1, con il ciclo “Al fianco delle donne – Contro ogni violenza”.

Il primo incontro, in programma il 12 marzo, sarà dedicato a “Come riconoscere la violenza di genere: stereotipi e pregiudizi, le varie forme di violenza e il ciclo della violenza”. A moderare saranno la dottoressa Melissa Paganin, psicologa e coordinatrice del Cav Donna Sicura, e Laura Vignati, operatrice del Centro Antiviolenza.

Il secondo appuntamento, il 26 marzo, affronterà invece il tema “Difendersi e uscire dalla violenza: aspetti psicologici e risvolti giuridici”. Interverranno la dottoressa Chiappulini Giovanna, psicologa, e l’avvocata Luciana Abbatescianna.

Gli incontri sono organizzati in collaborazione con la Rete Antiviolenza Interistituzionale di Varese e Donna Sicura. Per informazioni è possibile scrivere a servizisociali@comune.leggiuno.va.it.

Un percorso che vuole offrire strumenti concreti per riconoscere, prevenire e contrastare la violenza di genere, coinvolgendo la comunità in un momento di consapevolezza e partecipazione.