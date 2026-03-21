Torna il luna park a Tradate: in piazza mercato le attrazioni fini al 6 aprile

Tradate si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: il ritorno del luna park della storica famiglia Busnelli, che sarà presente in città dal 21 marzo al 6 aprile in piazza mercato.

Una tradizione che si rinnova e che negli anni è diventata un punto di riferimento per il territorio, capace di richiamare famiglie, ragazzi e curiosi anche dai comuni vicini. Il luna park porta con sé un’offerta variegata di attrazioni, pensate per tutte le età, tra giostre classiche e proposte più dinamiche.

Tra le novità di quest’anno spicca il Tagadà, una delle attrazioni più conosciute e apprezzate dal pubblico giovane, che si aggiunge al parco divertimenti ampliando ulteriormente l’offerta.

L’iniziativa, come raccontato in passato, conferma il legame tra la famiglia Busnelli e il territorio, mantenendo viva una tradizione che unisce intrattenimento e socialità. Il luna park rappresenta infatti non solo un momento di svago, ma anche un’occasione per vivere gli spazi cittadini in modo diverso, soprattutto con l’arrivo della bella stagione.

Per oltre due settimane, piazza mercato si trasformerà quindi in un luogo di incontro e divertimento, con orari pensati per favorire la partecipazione di tutti.

Un ritorno atteso, che segna l’inizio della primavera tradatese all’insegna del gioco e della condivisione.