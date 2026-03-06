Castronno
Trifogli, birra verde e sapori d’Irlanda: Castronno festeggia San Patrizio
La Pro Loco organizza un intero weekend dedicato al santo patrono di Dublino: sabato 14 e domenica 15 marzo l’area feste si tinge di verde tra specialità gastronomiche e fiumi di Guinness
C’è un angolo di Irlanda che si prepara a sbarcare nel cuore del Varesotto, portando con sé quel mix inconfondibile di allegria, tradizioni gaeliche e l’immancabile spirito di condivisione che caratterizza le grandi feste popolari. La Pro Loco di Castronno è pronta a dare il via alle celebrazioni per San Patrizio.
Il sipario sull’evento si alzerà ufficialmente nella serata di sabato 14 marzo, quando a partire dalle 19:00 aprirà lo stand gastronomico nell’Area Feste di via Piave 4. Per l’occasione, i volontari dell’associazione hanno deciso di affiancare ai piatti classici del loro repertorio una selezione di specialità tipicamente irlandesi. A bagnare le portate non mancherà ovviamente la scura più famosa al mondo, la Guinness, accompagnata dalla scenografica e iconica birra verde, vero simbolo cromatico della ricorrenza.
La festa proseguirà poi nella giornata di domenica 15 marzo, cambiando però orario. Lo stand riaprirà infatti i battenti a partire dalle 11:30 per il pranzo, offrendo un’altra occasione per degustare le prelibatezze del menù a tema. Non ci sarà da temere il freddo poiché l’organizzazione ha previsto l’installazione di funghi riscaldanti che garantiranno una temperatura gradevole durante tutta la durata della manifestazione.
Il colore dominante della serata sarà il verde, per onorare al meglio la tradizione. Qui il link per prenotarsi