Una caccia alle uova nel verde del Parco dei Mughetti

Un pomeriggio all’aria aperta tra la Cascina Leva e l’aula didattica con il tradizionale gioco dedicato ai più piccoli

Il Parco dei Mughetti apre le porte dell’aula didattica di Uboldo per il lunedì di Pasquetta, proponendo una giornata che unisce il relax del pranzo all’aperto al divertimento dei più piccoli. L’appuntamento è fissato per il 6 aprile, quando l’area protetta diventerà il punto di ritrovo per famiglie e cittadini che desiderano trascorrere la festività a contatto con l’ambiente locale.

La giornata inizia alle 12, ora in cui l’aula didattica sarà accessibile per un pranzo al sacco libero e auto-organizzato. Lo spazio resterà a disposizione fino alle 14 e gli organizzatori consigliano ai partecipanti di portare un telo da casa, così da potersi accomodare direttamente sul prato circostante. Si tratta di una formula pensata per chi cerca una sosta nel verde senza la necessità di strutture attrezzate per la ristorazione.

Il pomeriggio entra nel vivo alle 14:30 con la tradizionale «Caccia alle uova». L’iniziativa, curata dai Volontari del Parco, è rivolta a bambini di età compresa fra i 4 e i 12 anni. La partecipazione alla competizione è gratuita, ma per ragioni organizzative vige l’obbligo di iscrizione.

Gli interessati devono inviare una comunicazione all’indirizzo info@parcomughetti.it oppure contattare il numero 02-96951140, specificando nome, cognome ed età del partecipante.

L’aula didattica si trova in una posizione immersa nella natura e può essere raggiunta esclusivamente a piedi o in bicicletta. Il percorso consigliato parte dalla Cascina Leva di Uboldo, situata in via per Cerro 251. In caso di maltempo, l’intera manifestazione verrà annullata per garantire la sicurezza e la buona riuscita delle attività.