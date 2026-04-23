A Mornago il 25 Aprile è dedicato ai bambini

In occasione della Festa della Liberazione, il Comune di Mornago rinnova l’appuntamento con Fantasy Bimbo, la manifestazione dedicata ai bambini e alle famiglie che raggiunge quest’anno la quinta edizione e che si terrà il 25 aprile presso l’Oratorio di Vinago.

«Arrivare al quinto anno di Fantasy Bimbo – dichiara il Sindaco Tamborini che ringrazia la Polisportiva Vinago per l’impegno nell’organizzazione dell’evento– significa aver costruito nel tempo una manifestazione solida e attesa, resa possibile grazie alla collaborazione della Polisportiva di Vinago, dei volontari e di tutti coloro che credono nel valore di una comunità che investe sui bambini e sulle famiglie».

La giornata offrirà un ricco programma di attività completamente gratuite: gonfiabili, truccabimbi, spettacoli di magia, animazione e stand gastronomici, per una festa pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un clima di condivisione e allegria.

«Fantasy Bimbo rappresenta inoltre una lodevole iniziativa solidale: nel corso degli anni, grazie al lavoro degli organizzatori, la manifestazione ha consentito l’acquisto di materiale utile per la didattica scolastica, trasformando un momento di festa in un sostegno concreto alla scuola e ai bambini del territorio. Questo è un aspetto che ci rende particolarmente orgogliosi – prosegue l’assessore alla

cultura Giovanna Bea – perché unisce il divertimento a un risultato tangibile per la comunità, dimostrando come la solidarietà possa nascere anche da eventi semplici e partecipati».

Secondo l’Amministrazione la scelta di svolgere Fantasy Bimbo il 25 Aprile assume infine un “significato simbolico” importante: la giornata si aprirà con il tradizionale momento di commemorazione dei

Caduti e deposizione della corona al monumento, in occasione della Festa della Liberazione.

«Affiancare una festa per i bambini alla celebrazione della Liberazione – conclude Tamborini – significa ribadire che i valori di libertà, democrazia e partecipazione non appartengono solo alla memoria storica, ma vivono nel presente e soprattutto nel futuro rappresentato dalle nuove generazioni».