Michele Grotto e Ivan Basso “accendono la mente” a Varese

Appuntamento in libreria (lunedì 20) alla Mondadori con il due volte maglia rosa e con il formatore: presentano il libro scritto a quattro mani e pubblicato da Bompiani

Un incontro tra sport, neuroscienze e crescita personale. Martedì 21 aprile alle 17.30 la Libreria Mondadori di via Morosini a Varese ospiterà la presentazione del libro “Accendi la mente”, scritto da Michele Grotto insieme all’ex campione di ciclismo Ivan Basso.

L’appuntamento rientra nel tour nazionale del volume, pubblicato da Bompiani, e rappresenta una delle tappe lombarde di un progetto che unisce due percorsi molto diversi ma complementari: quello della performance sportiva e quello dell’allenamento mentale. “Accendi la mente” nasce dall’incontro tra approcci differenti: da una parte le neuroscienze applicate e lo studio dei processi decisionali, dall’altra l’esperienza diretta dello sport ad alto livello.

Michele Grotto è un professionista dell’ambito formativo e della performance, specializzato nella “architettura delle scelte”, ovvero nello studio di come le decisioni si formano e influenzano i risultati. Il suo lavoro si concentra su aziende, professionisti e sportivi, con un approccio che unisce psicologia cognitiva e applicazioni pratiche. Nel libro porta il contributo delle neuroscienze, spiegando come i comportamenti quotidiani siano spesso determinati da meccanismi mentali automatici, modificabili attraverso metodo e consapevolezza.

Con Grotto ci sarà un campione che non ha bisogno di presentazioni: Ivan Basso, da Cassano Magnago, ha vinto due Giri d’Italia (2006 e 2010), è stato campione del mondo Under 23 e ha conquistato una trentina di successi da “pro”. Oggi dirige, insieme ai fratelli Contador, la Polti-VisitMalta, formazione di categoria Professional che prenderà il via anche al prossimo Giro. Nel libro Basso traduce in parole l’esperienza maturata in carriera: la costruzione della prestazione, la gestione della pressione, la capacità di affrontare momenti difficili. Il suo contributo rafforza l’idea centrale del volume: la mentalità vincente non è un talento innato, ma una competenza allenabile nel tempo.