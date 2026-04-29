Paella, sangria e laboratori Lego: a Coarezza esplode la “Festa di Primavera”

L’appuntamento è per domenica 17 maggio al parco dell’oratorio. Un menù ricco per grandi e piccini, con la possibilità dell’asporto e un pomeriggio dedicato alla creatività con i celebri mattoncini

I sapori della Spagna incontrano l’allegria dei mattoncini più famosi del mondo. La Pro Loco di Coarezza scalda i motori per la sua attesa “Festa di Primavera”, in programma per domenica 17 maggio. Un evento che promette di unire buona tavola, convivialità e divertimento per le famiglie nel cuore della frazione di Somma Lombardo.

Il Menù: Spagna protagonista

Il piatto forte della giornata sarà la paella di carne e pesce, accompagnata da antipasto, sangria e dolce. Gli organizzatori hanno pensato a tutto: per chi non gradisse il pesce, è possibile specificare la preferenza per la versione di sola carne al momento della prenotazione.

Non mancherà un’attenzione particolare per i più piccoli con il “Menù Bimbi”, che prevede pasta rossa a volontà, dolce e bibita. Il pranzo inizierà alle ore 12:30, ma per chi preferisse gustare le prelibatezze a casa, è attivo il servizio asporto alle ore 12:00.

Pomeriggio di gioco con i Lego

Dalle ore 14:00, spazio alla creatività con i laboratori di “Fotografia Costruttiva”. Bambini e appassionati potranno cimentarsi con i mattoncini Lego®, tra esposizioni originali e giochi di test abilità che animeranno tutto il pomeriggio.

Info e Prenotazioni

L’evento si terrà presso il parco dell’oratorio di Coarezza. In caso di maltempo, la festa non si ferma ma si sposta al coperto presso la sede della Pro Loco in via Colombo 3.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

WhatsApp (solo messaggi): 351 36 26 113

Email: prenotazioni@prolococoarezza.it

Di persona: presso “Michela Parrucchiera”