Una domenica di motogiri: sidecar e solidarietà per Anffas a Somma Lombardo

Le ruote dei sidecar e delle moto percorrono le strade del territorio per la ventottesima edizione di Amico, la manifestazione di beneficenza a favore degli ospiti della Comunità Anffas di Somma Lombardo.

L’appuntamento è fissato per domenica 19 aprile presso l’oratorio di Maddalena di via al Ticino, grazie alla collaborazione con i Motoamici Golasecca e al contributo al Bar Centrale.

Il programma della giornata si apre alle 8:30 con il ritrovo dei partecipanti e la colazione offerta. Dalle 10:30 entrano in funzione il servizio bar e cucina e la cassa dove è necessario effettuare la «prenotazione pranzo». La mattinata entra nel vivo con i due momenti dinamici dell’evento: il primo motogiro di sidecar e moto parte alle 10:30, seguito da una seconda sfilata alle 11:30.

Dopo la mattinata trascorsa su strada, il raduno si sposta all’interno del tendone alle 12:30 per il pranzo servito. Il pomeriggio prosegue con i ringraziamenti e un momento di intrattenimento musicale affidato al dj set di Dj 500 che inizia alle 14:30. La chiusura della manifestazione è prevista per le 18:30.

Gli organizzatori ricordano che durante i motogiri è obbligatorio il rispetto del codice della strada e che i partecipanti sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a cose o persone.