Vergiate ricorda le donne della Resistenza

Le donne hanno vissuto e combattuto la Resistenza con una determinazione che ha segnato profondamente la storia del Paese. In occasione dell’81esimo anniversario per la liberazione, mercoledì 22 aprile, la sala civica Marchetti di via Cavallotti a Vergiate ospita il reading con musica «Partigiane. La guerra non ha un volto di donna». Lo spettacolo intende restituire la parola a chi ha vissuto in prima linea il conflitto, attraverso una narrazione che ne riconosce il ruolo politico e operativo.

L’evento, organizzato dal Comune di Vergiate con l’Assessorato alla Cultura e la cooperativa L’Aquilone, vede protagonista Federica Molteni, autrice dei testi originali, insieme al musicista Pierangelo Frugnoli che cura l’accompagnamento dal vivo. La produzione firmata Luna e GNAC Teatro si concentra sull’esperienza diretta delle combattenti, riprendendo il titolo della celebre opera di Svetlana Aleksievič per sottolineare come lo sguardo femminile sulla guerra possieda una specificità fondamentale.

La serata, prevista per le ore 20:45, vede il contributo tecnico di Maria Barbara de Marco per i costumi e di Michele Eynard per il disegno luci.

L’iniziativa è a ingresso libero e si inserisce nel programma di approfondimento storico legato alle celebrazioni della Liberazione nel territorio vergiatese.