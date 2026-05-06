A Cairate un maggio di cultura al Monastero tra giovani ciceroni, libri e restauri

Il Monastero di Santa Maria Assunta di Cairate torna a essere protagonista della vita culturale del territorio con una serie di appuntamenti promossi dalla Pro Loco Cairate. Tra visite guidate affidate agli studenti del Liceo Curie di Tradate, incontri letterari e conferenze dedicate al restauro, il mese di maggio propone un calendario ricco di iniziative aperte al pubblico.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 8 maggio con la tredicesima edizione di “Ra Restauri”, ciclo di conferenze dedicato a restauri insoliti e progetti di valorizzazione artistica e architettonica. Gli incontri si svolgono alle 21 nell’auditorium dell’ex chiesa dei Santi Ambrogio e Martino, in piazza Libertà a Cairate.

Ad aprire il ciclo sarà Giordano Passarella con un intervento dedicato al restauro del cavallo colossale di Antonio Canova. Seguiranno, il 15 maggio, l’incontro “Della luce ovvero del corpo visuale” con Gianni Fiore, il 29 maggio “D’altro canto” con Luca Rinaldi e il 5 giugno “La draisina di Gallarate” con Massimo Palazzi, Benedetta Chiesi e Carola Ciprandi.

Gli studenti del Curie diventano ciceroni al Monastero

Sabato 9 maggio il chiostro del Monastero ospita “Giovani Ciceroni al Monastero”, iniziativa organizzata in collaborazione con il Liceo Scientifico Curie di Tradate.

Dalle 14.30 alle 18 studentesse e studenti accompagneranno i visitatori alla scoperta degli spazi e della storia del complesso monastico, offrendo visite guidate aperte a tutti. Alle 17.30 è prevista anche l’esibizione del coro del liceo. L’iniziativa si svolge presso il Monastero di Cairate, in piazza Giardino delle Badesse, all’angolo con via Pontida. L’ingresso è libero.

Laura De Marchi presenta il libro sull’archivio ritrovato

Domenica 10 maggio alle 16 il Monastero ospiterà invece la presentazione del libro di Laura De Marchi “L’archivio ritrovato del Monastero di Santa Maria Assunta di Cairate torna a casa”. L’incontro sarà moderato da Samuele Zaccaro e rappresenta un’occasione per approfondire la storia e il patrimonio documentale del monastero, uno dei luoghi simbolo della cultura locale.

Anche questo appuntamento si terrà nella sede del monastero in piazza Giardino delle Badesse con ingresso libero.

Le iniziative promosse dalla Pro Loco Cairate puntano a coinvolgere cittadini, giovani e appassionati di storia e arte nella valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Il Monastero di Santa Maria Assunta si conferma così uno spazio vivo, capace di ospitare eventi divulgativi, musicali e culturali rivolti a tutte le generazioni.