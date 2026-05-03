A Luino tornano i corsi di vela per adulti dell’AVAV
L’Associazione Velica Alto Verbano rilancia per il 2026 i corsi su cabinato aperti anche ai principianti. Percorsi progressivi sul Lago Maggiore con istruttori qualificati
Tornano anche per il 2026 i corsi di vela per adulti organizzati dall’Associazione Velica Alto Verbano (AVAV) di Luino, realtà storica del Lago Maggiore che amplia la propria offerta formativa rivolgendosi anche a chi vuole iniziare da zero.
L’attività si svolge su imbarcazioni cabinato ed è strutturata in percorsi progressivi, pensati sia per principianti sia per chi desidera perfezionare le proprie competenze. Si parte da un modulo base dedicato ai fondamenti della navigazione, fino ad arrivare a livelli più avanzati che approfondiscono la conduzione della barca anche in condizioni più impegnative.
Accanto al percorso tradizionale, è previsto anche un corso specifico sulle tecniche di regata, rivolto a chi vuole migliorare precisione e capacità tattiche. Le lezioni si svolgono in piccoli gruppi seguiti da istruttori qualificati della Federazione Italiana Vela, garantendo un apprendimento graduale e in sicurezza.
Uno degli obiettivi del percorso è il conseguimento del patentino AVAV, che consente ai soci di utilizzare le imbarcazioni del circolo in autonomia, entro determinati limiti di vento, rappresentando un importante traguardo per chi vuole continuare a praticare la vela.
L’associazione propone anche formule personalizzate, con lezioni individuali o per piccoli gruppi, per adattarsi alle diverse esigenze dei partecipanti. Le attività si svolgono nelle acque antistanti Luino, in un contesto ideale per apprendere e consolidare le tecniche di navigazione.
Per partecipare è necessario il certificato medico non agonistico e il tesseramento al circolo e alla Federazione Italiana Vela. Informazioni e iscrizioni sono disponibili contattando la segreteria AVAV o consultando il sito ufficiale.
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