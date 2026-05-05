A Materia la presentazione del secondo volume di Fabrizio Mirabelli sui Longobardi

Torna Fabrizio Mirabelli con il secondo volume della sua ricerca sui Longobardi. Oggi pomeriggio, martedì 5 maggio, alle 18.30 nello spazio Materia di via Confalonieri 5 a Castronno viene presentato I Longobardi II – Il Regno in Italia, il nuovo libro del ricercatore varesino.

Con il primo volume Mirabelli aveva ripercorso le origini dei Longobardi, una storia che si confonde con il mito, seguendo le vicende di un gruppo di uomini e donne di ceppo germanico che costruì una propria identità fondendosi con altre tribù e popolazioni nell’ampio panorama dell’Europa pre-medievale.

l secondo volume sposta lo sguardo sull’Italia: dall’arrivo di Alboino nel 568 d.C., e ricostruisce la storia di un regno articolato in trentacinque ducati spesso autonomi e in tensione con il potere centrale. Nei due secoli successivi i Longobardi estesero il loro dominio a buona parte dell’Italia settentrionale e centrale, fino a Spoleto e Benevento, pur mantenendo il cuore del regno nell’attuale Lombardia. Fu una trasformazione profonda: adottarono la simbologia politica e i costumi romano-bizantini, mitigarono il diritto germanico, si convertirono dal politeismo e dall’arianesimo al cattolicesimo, passarono da seminomadi a stanziali e si integrarono con la popolazione locale. La Langobardia Maior divenne una potenza di rilievo europeo prima di cessare di esistere nel 774 d.C. per opera di Carlo Magno, chiamato in difesa dal nascente Stato della Chiesa.

Fabrizio Mirabelli è nato nel 1968 a Varese, risiede ad Azzate e si è diplomato al Liceo Classico Cairoli. Laureato in Scienze Politiche all’Università Cattolica di Milano, ha una lunga carriera nel settore pubblico e nella politica locale: consigliere di circoscrizione e poi comunale a Varese dal 1997 al 2018, è stato anche consigliere provinciale con delega alla Sicurezza e alla Protezione civile. Dal 2018 al 2022 ha presieduto ACSM-AGAM Ambiente, ed è attualmente amministratore unico di ASPEM RETI. Da anni è impegnato nel volontariato come presidente della Cooperativa di Biumo inferiore e Belforte.

L’ingresso alla presentazione è libero.