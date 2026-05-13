Comabbio
“Anche se proibito”, la resistenza di Igor Savitsky rivive a Comabbio col libro di Giulio Ravizza
Il romanzo racconta l’incredibile avventura del collezionista, che nascose migliaia di opere d’arte vietate nel deserto asiatico, per salvarle dalla censura del regime sovietico
A Comabbio arriva una storia di resistenza culturale che attraversa i confini del tempo e dello spazio. Venerdì 16 maggio alle 18:30 in Sala Lucio Fontana appuntamento con la presentazione del romanzo Anche se proibito scritto da Giulio Ravizza.
L’incontro vuole approfondire la straordinaria vicenda di Igor V. Savitsky l’uomo che sfidò apertamente il regime sovietico per mettere in salvo centinaia di opere d’arte destinate alla distruzione.
Organizzata dalla Biblioteca di Comabbio l’iniziativa porta nel cuore del Varesotto un romanzo storico che punta a illuminare un’avventura umana vissuta tra i deserti del Karakalpakstan. Il libro ripercorre le tappe di un’impresa ritenuta impossibile dove la salvaguardia della bellezza diventa un atto di dissenso politico contro la censura e l’isolamento imposti dal potere.
Giulio Ravizza già autore del romanzo L’influenza del blu dialogherà con il pubblico per svelare la genesi di un’opera che ha catturato l’attenzione di musei e documentaristi internazionali. Savitsky oggi celebrato come uno dei grandi salvatori dell’arte del Novecento rivive attraverso le pagine del suo romanzo.
L’appuntamento si terrà nella Sala Lucio Fontana situata in via G. Garibaldi 560 a Comabbio. La partecipazione all’evento è libera e gratuita fino a esaurimento posti.