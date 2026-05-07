Benessere, sport e libri: un tris di eventi nel sabato di Besozzo

Besozzo si prepara a vivere un sabato intenso tra sport all’aria aperta, prodotti tipici del territorio e condivisione culturale. L’amministrazione comunale ha organizzato per il prossimo 9 maggio 2026 una serie di appuntamenti pensati per valorizzare il benessere fisico e il commercio di vicinato, coinvolgendo diverse zone del paese dalla prima alba fino al pomeriggio. Il programma spazia dallo yoga in riva al lago alla camminata metabolica, passando per il nuovo mercato agricolo e un originale speed date letterario.

Yoga e cammino per salutare l’alba

La giornata inizierà alle 7.00 con l’iniziativa «Il risveglio dei sensi tra cammino e yoga», un momento di meditazione nella scenografica cornice della Bozza seguito da una camminata verso l’ultima spiaggia di Monvalle. «L’alba rappresenta un momento di risveglio spirituale – commenta Carlo Camboni, insegnante di yoga –, di consapevolezza e passaggio dall’oscurità alla luce. In questo periodo segnato dal germogliare della primavera dà forza a nuovi inizi, nuove idee e voglia di cambiamento. Rappresenta, dunque, un momento di riflessione e di silenzio assoluto». All’iniziativa collabora anche la walking leader Ivana Ghiringhelli, che sottolinea come l’attività possa dare «una carica e positività – aggiunge Ivana Ghiringhelli, walking leader – che sicuramente rilasceranno i loro benefici effetti lungo tutta la giornata».

Sport e benessere al parco comunale

Alle 9.30 l’attenzione si sposta nell’area giochi del parco comunale di Besozzo per la «Camminata Metabolica», un’attività adatta a tutti per migliorare postura e tono muscolare. L’evento, gratuito con prenotazione obbligatoria per l’uso delle attrezzature, si avvale della tecnologia Fband. «Credo molto nei benefici della camminata metabolica con la Fband – interviene Laura Colombo, trainer di camminata metabolica – che permette il miglioramento della stabilità articolare e un incremento della forza funzionale. La Fband fornisce una resistenza ottimale che migliora la postura e, utilizzando le cuffie, l’allievo entra in una profonda connessione con se stesso».

Prodotti a km zero e cultura nel pomeriggio

Per chi desidera riscoprire i sapori locali, dalle 9.00 alle 13.00, nel parcheggio antistante il Parco del Cioss in via Monfrini, farà tappa il Nuovo Mercato Agricolo. Organizzato con l’Associazione Terra e Mani, il mercato propone ogni secondo e quarto sabato del mese eccellenze locali come uova, formaggi, salumi e verdura fresca.

La giornata si chiuderà nel pomeriggio, alle ore 17.00, sempre al Parco del Cioss, con l’evento «Speed Date: Ti racconto un libro!». Si tratta di un format originale dove ogni partecipante ha cinque minuti di tempo per raccontare una lettura del cuore alla persona seduta di fronte, prima di cambiare coppia. Un modo ludico per promuovere la lettura e creare nuove reti sociali tra i cittadini. In caso di pioggia, l’attività si sposterà nella sala letture di via Mazzini 10.